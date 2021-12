Koga sploh še zanima covid?

‘Pandemija koronavirusa nas je vse prizadela. Traja predolgo. Pred nami je praznični čas, ki nas je v preteklosti navdajal z lepim in dobrim, tokrat pa ga že drugič zapored pričakujemo tudi z dvomi in nelagodjem,« je v pismu državljanom zapisal predsednik vlade Janez Janša. Njegove besede, pa naj bodo mišljene še tako državniško in spravno, so državljane bolj kot pomirile razburile. Zaradi dveh stvari: ker nikomur ni jasno, kako je predsednik vlade prišel do naslovov državljanov in tujcev, ki bivajo v državi, ter drugič zato, ker je po Dnevnikovih izračunih – uradnih številk seveda ne posredujejo – pošiljanje pisem stalo okoli 1,5 milijona evrov. In to za amatersko oblikovana pisma, za katera sleherni kolikor toliko usposobljen komunikator ve, da so prišla nekaj mesecev, če ne celo kar leto dni prepozno.