Nepreslišano: Meta Černoga, novinarka

Mladi zdravniki, ki so se enajst do trinajst let izobraževali za ta poklic, so prejšnji teden sprožili javni klic na pomoč, saj pravijo, da pod takšnimi pogoji ne morejo več delati. Njihove plače so tako nizke, da mnogi raje poprimejo za kakšno drugo popoldansko bolje plačano delo, da lahko preživijo svojo družino. Čeprav se v javnosti velikokrat izpostavljajo astronomski zneski nekaterih zdravnikov, pa je dejstvo, da večino dela opravijo tisti mladi zdravniki, ki se morajo zadovoljiti s plačo, ki je sedaj nemalokrat manjša od plače v manj zahtevnih panogah.