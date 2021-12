Kar je sporočil s pismom, bi lahko sporočil tudi v obliki televizijskega ali radijskega nagovora, objave v časopisu, v spletnih medijih, prek družbenih omrežij in na vrsto drugih načinov, ki bi bistveno manj obremenili okolje kot 1.700.000 pisemskih pošiljk.

Čeprav vsako pismo (z ovojnico vred) tehta zgolj 10 gramov, je bilo zanje porabljenih 17 ton papirja; za vsako tono papirja je potrebnih približno 24 dreves in vsaj 2,9 MWh električne energije.

Takšna oblika naslavljanja državljank in državljanov je terjala približno 400 žrtev, ki so v tem primeru sicer drevesa in ne ljudje, a tudi 400 dreves je prevelika žrtev za nekaj, kar bi lahko vsaj enako učinkovito sporočil na enega ali več okolju prijaznih načinov.

Poleg 400 dreves pa celo najsodobnejša proizvodnja papirja zahteva 2,9 MWh za 1 tono papirja ali skupno 50 MWh električne energije za takšno količino papirja. Če bi bila ta električna energija proizvedena v Termoelektrarni Šoštanj, bi pomenila emisijo 43 ton ogljikovega dioksida.

Ob koncu leta želimo s to izjavo tako vlado kot državljanke in državljane spodbuditi k varovanju okolja na vsakem koraku, saj okolja, v katerem živimo, nismo podedovali od naših prednikov, ampak smo si ga izposodili od naših zanamcev, in prav je, da ga vrnemo v boljšem stanju, kot smo ga sprejeli.

Igor Jurišič, predsednik Stranke mladih – Zeleni Evrope