Odbojkarice Calcit Volleyja so po zmagi v finalu zaključnega turnirja pokala Slovenje nad Novo KBM Branikom s 3:1 (21, -17, 22, 20) prišle do svojega četrtega pokalnega naslova. Z zmago so upravičile vlogo favoritinj, igra, ki so jo prikazale Mariborčanke, pa v nadaljevanju sezone obeta zanimiv dvoboj za naslov državnih prvakinj.

V zadnjih dvanajstih letih največ finančnih sredstev v žensko odbojko ob že tradicionalni Novi KBM Braniku vlagajo v Calcit Volleyju. Zato ne preseneča, da se ti ekipi bolj ali manj redno srečujeta v finalih v obeh domačih tekmovanjih. Več uspeha so v tem obdobju sicer imele mariborske odbojkarice, ki so sedemkrat prišle do naslova državnih prvakinj, skupaj jih imajo 15, medtem ko se Kamničanke lahko pohvalijo s petimi. Še uspešnejše so bankirke v pokalnem tekmovanju, kjer so calcitovkam prepustile štiri naslove. Vključno s torkovim finalnim obračunom.

»Nobeno presenečenje ni, da se v zadnjem dobrem desetletju v slovenski ženski odbojki vse vrti okoli Nove KBM Branika in Calcit Volleyja, ker sta to kluba, ki največ vlagata vanjo. Pred tremi leti so večja sredstva vložili tudi v Gen-I Volleyju, ki je bil tisto leto zelo konkurenčen in se je uvrstil v finale končnice državnega prvenstva. Težava v Sloveniji je, da je premalo sredstev namenjenih ženski odbojki, zato se dekleta, čeprav v mlajših kategorijah veliko obetajo, ne odločajo za resnejši trening. Za 200, 300 evrov mesečno se jim ne splača trenirati osemkrat do desetkrat na teden, zato se raje odločajo za študij,« je po torkovem finalu o razlogih, zakaj imamo že nekaj sezon praktično le dvoboj med Kamničankami in Mariborčankami, spregovoril Bruno Najdič, trener Nove KBM Branika.

»Prepričana sem, da je bila finalna tekma na dokaj visoki kakovostni ravni. V obeh ekipah je veliko nadarjenih igralk, naša prednost pa je, da imamo v ekipi tudi izkušene igralke, kar je na koncu tudi odločilo finale. Mislim, da je to dobra kombinacija, kar se kaže tudi v najboljših klubih v Italiji in Turčiji. V Kamniku se na tem gradi že nekaj let, upam, da se bo tudi v prihodnje, kajti do napredovanja se pride le z več treninga, tako v tehničnem kot taktičnem smislu, pomembne so tudi psihološke priprave,« je po svoji tretji pokalni lovoriki v dresu Calcit Volleyja dejala Eva Pavlović Mori, ki je bila izbrana tudi za najboljšo slovensko odbojkarico v iztekajočem se letu.

»Ne vem, kako je to bilo videti od zunaj, vendar mislim, da je bila prikazana odbojka gledljiva in napeta. Vedeli smo, da bodo Mariborčanke popolnoma druga ekipa, kot je bila na začetku sezone, zato me ni presenetilo, da smo se morali do zadnje točke boriti za pokalno lovoriko. Tokrat so odločale tudi izkušnje, ki so bile na naši strani, predvsem v tretjem in četrtem nizu, ko smo v končnici igrali zrelo, korektno in skorajda brez napake. Vsekakor pa nas zdaj čaka težek boj za ubranitev naslova državnih prvakinj,« pa je Gregor Rozman, trener kamniških odbojkaric, takoj po finalnem obračunu svoje misli že usmeril proti državnemu prvenstvu.