Kako si sploh drznejo trkati na mojo vest? Čigave dolgove mi podtikajo?

Jaz ne razgrajujem demokracije, ne širim sovraštva in ne hujskam in ne sejem razdora med ljudi, ne zalivam protestnikov z vodnimi topovi in ne zaplinjam centra Ljubljane s solzivcem, ne globim ljudi, ki udejanjajo svojo ustavno pravico do protesta, ne pošiljam nad protestnike robokopov, ne zlorabljam položaja državnega uradnika, ne uničujem slovenskega neodvisnega sodstva, ne uničujem slovenskega javnega zdravstva, ne uničujem slovenske medijske krajine, ne uničujem slovenske kulture, ne podpiram neonacistov, ne klevetam nevladnikov, ne grozim žvižgačem in policijskim sindikalistom, ne delujem korupcijsko in ne delim javnih sredstev med »naše«, ne nosim nakradenega denarja v davčne oaze, ne hodim na jahte z lobisti, ne zadolžujem sodržavljanov tako ekscesno, da bodo dolgove morali odplačevati še naši prapraprapravnuki, ne globim družin, ki zunaj na klopci hočejo pojesti žemljo, ne prekupčujem z medicinsko opremo, ne kupujem neuporabnih ventilatorjev, ne sklepam poslov v škodo državljanov RS, ne spreminjam zakonodaje v škodo državljanov RS, ne sprejemam zakonodaje v korist lobistov in tujih korporacij, ne najemam za »davčnega svetovalca« kriminalca, specializiranega za pranje denarja, ne izbrisujem 25.671 sodržavljanov, ne kupujem neuporabnih oklepnikov znamke Patria, ne jemljem podkupnin, ne razprodajam premoženja slovenskih državljanov tujcem, ne grozim ljudem, ki razkrivajo korupcijo, in ne naročam njihovih insceniranih »nesreč«, ne vohunim za lastnimi sodržavljani, ne tuneliziram javnih sredstev lastni stranki, ne perem denarja, ne tihotapim orožja in si ne prilaščam denarja od prodaje orožja iz državnih skladišč zase, ne zadržujem helikopterja, ki ga je plačala bosanska vojska, ne novačim vojakov Slovenske vojske za tihotapljenje orožja, ne ustanavljam paravojaške organizacije Moris za opravljanje kriminalnih poslov, ne sestreljujem neoboroženih helikopterjev JLA, ne dajem ukazov za vojaški napad, čeprav za to sploh nisem pooblaščena, in ne sanjarim o tem, da bi tekla kri.

Kdor uničuje domovino, že ni domoljub.

Kdor krade ali kako drugače zavestno škoduje drugim, je kriminalec.

Tatjana Jamnik, Vnanje Gorice