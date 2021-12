18. decembra 2021 se v Bruslju ob predstavitvi rezultatov šestmesečnega predsedovanja svetu Evropske unije predsednik naše vlade Janez Janša zahvali tako predsedniku evropskega sveta Charlesu Michelu kot predsednici evropske komisije Ursuli von der Leyen za »odlično sodelovanje« v tem času in od njiju prejme povratno enako globoke zahvale in pohvale za »sijajno poročilo« o opravljenem delu. So na ti in malo manjka, da se vsi trije ne objamejo in poljubijo. Janša razkrije tudi, da se je z obema pogovarjal po telefonu tudi sredi noči, »ko je bilo potrebno koordinirati določene korake«.

Zahvalam Janši se pridruži še francoski predsednik Emmanuel Macron – Francija prevzema predsedovanje od Slovenije s 1. januarjem 2022 – za »pomembne dosežke na področju zdravja, digitalnih dosjejev in socialnih zadev ter za stalno razpoložljivost«.

Kako to – se sprašujem – da prihaja do tako diametralno nasprotujočih si ocen o stanju v naši državi oziroma o delu vlade, ki je glavni generator tega stanja? Razumem, da je nekaj to, kar vlada počne doma, nekaj drugega pa ono, kar opravlja v imenu sedemindvajseterice, toda kljub temu se mi izračun ne izide. Doma je Janša skoraj leto dni finančno davil STA, s svojimi ljudmi vzpostavljal nadzor nad RTV in nad vrsto drugih podsistemov, kot so vojska, policija, energetika, transport, Družba za upravljanje terjatev bank in še bi lahko našteli, nezakonito je zadrževal imenovanje evropskih delegiranih tožilcev iz Slovenije, ignoriral sodbe sodišč, celo ustavnega, nezakonito vladal med epidemijo covida z odloki, krivil celo ustavne sodnike za epidemično stanje v državi in za vsako nadaljnjo smrt zaradi covida, skrbel tudi za personalne diskvalifikacije posamičnih sodnikov in tožilcev, proteste ljudi na ulicah pripisoval tako imenovani »tranzicijski levici« in »globoki državi« ter jih mestoma zatiral z nesorazmerno silo. Pa vse to in še kaj v 18 točkah priporočil, pozivov, zahtev naslavlja resolucija evropskega parlamenta.

Še pred nekaj tedni sta se ob našteto hudo kritično obregnila tudi sama Charles Michel in von der Leynova. Slednja je dokaj jasno in neposredno okregala Janšo, ko je tviteraško obračunaval z njenim podpredsednikom, socialistom Fransom Timmermansom, potem ko se slednji na Brdu na enem od vrhov predsedovanja ni hotel slikati z njim in se sestati z evroparlamentarci, ki so pod vodstvom Nizozemke Sophie in 't Veld prišli v Slovenijo ugotavljat dejstva, ki so bila pozneje podlaga za omenjeno parlamentarno resolucijo. Ob vsem tem ne gre pozabiti še na vse prej kot kooperativno vlogo Slovenije skupaj z Madžarsko, Poljsko in drugimi višegrajci pri naporih evropske komisije in EU nasploh za dogovor o bolj humani migrantski in azilni politiki in o sankcijah zoper Dodikovo Republiko Srbsko.

Razen financiranja STA in imenovanja evropskih delegiranih tožilcev tik pred dvanajsto je vse drugo ostalo tako, kot je bilo, nespremenjeno. Še več, prevzem glavnega medija se je medtem že sklenil, česar v Strasbourgu niso pravočasno zaznali, če so napisali, da »naj se vlada preneha politično vmešavati v RTV in izvajati pritisk na njeno uredniško politiko ter naj ohrani njeno neodvisnost«. Vsi vodilni ljudje, ki si jih je vlada zaželela, so na svojih mestih in sprejet je po njenem okusu tudi TV-program za leto 2022.

Kako naj si torej razlagamo vso to ljubečo retoriko in izmenjavo ob koncu predsedovanja? Da se izognem grobosti in nespodobnim sodbam, se tolažim s tem, da gledam na vse to kot na neko vrhunsko športno tekmovanje, ki ga Slovenija organizira z odliko, a njena reprezentanca izpade že v kvalifikacijah. Janez Janša pooseblja oboje.

Aurelio Juri, Koper