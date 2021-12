»Z njunim prihodom je zavel nov pozitiven veter,« je po porazu proti Virtusu iz Bologne v 6. krogu evropskega pokala povedal trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac. Ljubljančani so bili takrat v hudi krizi, a so prav proti italijanskemu moštvu nakazali, da se stvari morda obračajo na bolje. Golemac je imel v mislih Yogija Ferrella in Alena Omića, ki sta resda šele dobro prispela v zmajevo gnezdo, a nemudoma dala slutiti, da je njun nakup zadetek v polno. Olimpija je od takrat resnično dvigovala formo, doživela tudi kakšen manjši padec, pozitivni trend pa potrdila v torek zvečer v Valencii. Proti enemu glavnih favoritov za osvojitev evropskega pokala so kapetan Jaka Blažič in soigralci prikazali najboljšo letošnjo predstavo in v drugokakovostnem evropskem košarkarskem tekmovanju prekinili niz petih zaporednih porazov.

»Zasluženo smo prišli do uspeha. Od začetka do konca smo bili v dobrem ritmu, disciplinirani in osredotočeni. Držali smo se načrta, ki smo si ga zastavili pred začetkom. Lepa zmaga, na kateri moramo graditi. V zadnjih tednih igramo veliko boljše, zato lahko optimistično zremo v prihodnje izzive,« je po uspehu v Valencii povedal eden glavnih junakov Jaka Blažič, ki je 24 točkam dodal po pet asistenc in štiri skoke. Skupaj s soigralci so odločno krenili v obračun in si hitro priigrali višjo prednost. Sledila je serija Valencie, ki je sredi druge četrtine zagrozila s pobegom, a so tokrat zmaji zdržali nalet. Prava košarkarska poezija je sledila v prvi polovici tretje četrtine, ko je Olimpija povsem zagospodarila na parketu, kradla žoge nasprotniku kot po tekočem traku in brez težav zaključevala na nasprotni strani. Priigrano prednost so nato gostje z zbrano in odgovorno igro brez težav branili in se veselili pomembnega uspeha.

Košarkarji trenerja Golemca so to pot pokazali precej bolj raznovrstno igro, saj so uspešno poizkušali tudi s prodori in meti za dve točki. Opazen je tudi preskok v kemiji na parketu, saj si igralci bolj zaupajo in z dodatno podajo iščejo prostega soigralca, hkrati pa si pomagajo tudi v obrambi. »Prikazali smo zelo pametno in zrelo igro v napadu in obrambi. Verjeli smo v zmago in drug v drugega, v obrambi ustavili njihovo glavno orožje, v napadu pa s podajo več delali razliko. Ko je obramba na taki ravni, ni težav niti v napadu, saj imamo igralce, ki lahko 'tečejo', prebijajo nasprotnika in zadevajo mete. To je lepa popotnica za naprej, kot je vsaka zmaga, hkrati pa dokaz, da dobro delamo in da imamo kakovostne igralce. Ponosni moramo biti na to zmago, a hkrati ostati trdno na tleh in se že osredotočiti na naslednjega tekmeca,« je misli strnil Jurica Golemac. Zadovoljen je bil tudi Edo Murić, ki je v zadnjem obdobju v odlično formi. »Ta zmaga je dokaz, da se lahko kosamo s prav vsakim nasprotnikom. Hkrati je potrditev, da smo dobra ekipa, ki mora verjeti vase, trdo delati, a biti skromna in z nogami trdno na tleh. Z mislimi smo že pri naslednji tekmi s Cibono. V letošnji sezoni nas čaka še veliko dela in obračunov. Komaj že čakam naslednje izzive.«

Evropski pokal, drugi izidi 8. kroga v skupini B: Bursaspor – Ulm 68:66, Promitheas – Venezia 68:78, Bourg – Budućnost 82:86, Gran Canaria – Virtus sinoči.