Med osumljenimi so še predsednica Republike srbske Željka Cvijanović, predsednik vlade Republike Srbske Radomir Višković in predsednik parlamenta Republike srbske Neđeljko Čubrilović. Po poročanju Avaza so preiskavo uvedli proti osebam, ki so letos sodelovale pri »neustavni in nezakoniti pripravi« zakonodaje s področja obrambe, pravosodja, varnosti in posredne obdavčitve. Njihov cilj je bila sprememba ustavne ureditve BiH, strmoglavljenje njenih najvišjih institucij in zmanjšanje obrambne moči BiH, piše v utemeljitvi preiskave.

Dodiku še očitajo, da je namenoma organiziral skupino ljudi, katere cilj so bila kazniva dejanja, ko so s pomočjo »groženj s fizičnim nasiljem skušali spremeniti ustavni red BiH in strmoglaviti institucije BiH«. Tožilstvo opozarja tudi na sporen proces umika te entitete iz niza osrednjih institucij BiH.

Doslej so kot priče zaslišali vodje opozicijskih strank v parlamentu te entitete. Osumljencev pa zaenkrat ne nameravajo zaslišati, še povzema Tanjug.

Dodik je danes v odzivu na preiskavo zagrozil, da bo prepovedal delovanje pravosodnih organov BiH v Republiki srbski. Po njegovem so preiskavo sprožili zaradi »pozivov politične drhali iz Sarajeva«, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Kljub temu se je pripravljen odzvati na poziv tožilstva na zaslišanje, je dodal.

Dejal je še, da njegova politika res nima veliko podpornikov v Evropi, je pa izpostavil madžarskega premierja Viktorja Orbana, ki je po njegovih besedah pomemben evropski državnik in vizionar. Republika srbska namerava z Madžarsko razviti prijateljske odnose, je dodal.

Parlament Republike srbske je ta mesec sprožil sporen proces umika te entitete iz niza osrednjih institucij BiH. Kljub svarilom z Zahoda je sprejel predlog, ki lokalno vlado obvezuje k prenosu pristojnosti na področju vojske, davkov in sodnega sistema z ravni države na raven entitete v prihodnjih šestih mesecih.