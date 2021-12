Seveda so se v levičarski srenji takoj začela pojavljati vprašanja o smiselnosti in upravičenosti teh nakupov. Po naših informacijah pa so to storili, ker so vedeli, da bo premier Janša decembra pisal osebno pismo 1,7 milijona volilnim upravičencem s pozivom k cepljenju, in so zato potrebovali dovolj kulic, da je Janez vsa pisma lahko lastnoročno podpisal. In če kdo v tem, da je Janša na koncu pismo podpisal »strojno«, ne pa s kulicami, vidi »nesmotrnost« nakupa, je to njegov in ne Janšev problem.