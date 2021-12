Dopoldne zdravnik, popoldne avtomehanik

»Naša morala je na psu. Tako ne gre več naprej,« je mladi zdravnik, specialist nuklearne medicine Jan Jamšek strnil misli svojih kolegov, ki so povedali, da so preobremenjeni, podplačani in naveličani zdravstvene situacije, v kateri se kaj hitro lahko zgodi divja privatizacija in razkroj sistema. Prepričani so, da trenutna situacija ogroža javni zdravstveni sistem, brez katerega pa ni optimalne oskrbe za bolnike.