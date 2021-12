Trije Slovenci so že pevski zbor

»Slovenci smo od nekdaj veljali za pevski narod. V času skupne Jugoslavije je veljal pregovor, da so trije Slovenci skupaj že pevski zbor,« se posmeje zborovodja in glasbeni pedagog Blaž Rojko. Pojejo triletni otroci, študentje, medicinske sestre, lovci, učiteljice, obrtniki, rudarji, devetdesetletniki… Nekateri pojejo, ker jih to osrečuje in so radi v družbi, drugi s petjem krepijo narodno zavest, tretji pojejo zaradi upora, četrte motivirajo glasbena tekmovanja.