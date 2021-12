Katharina Reich je pojasnila, da so se glede zaostritve ukrepov strinjali tako na zvezni kot deželni ravni. Od ponedeljka bodo srečanja, pri katerih ni določenega sedežnega reda, omejena na največ 25 oseb. Pri dogodkih z določenim sedežnim redom bo dovoljeno 500 oseb, ki so cepljene ali prebolele. Dogodki s 1000 osebami bodo možni ob pogoju PC in predložitvi negativnega testa, dogodki z 2000 osebami pa ob izpolnjevanju pogoja poživitvenega odmerka in ob predložitvi negativnega testa. Nujne bodo tudi maske.

Avstrija je ob tem še dodala štiri evropske države na seznam območij, kjer se širi koronavirusna različica omikron. Od 25. decembra bodo na tem seznamu še Velika Britanija, Danska, Nizozemska in Norveška. Potniki iz tega držav morajo v karanteno, izjema velja le za tiste, ki so že prejeli poživitveni odmerek in predložijo negativen izvid PCR-testa.

V Italiji ovadili več kot 130 necepljenih zdravstvenih delavcev

Italijanska policija je odkrila 300 zdravstvenih delavcev, ki niso cepljeni proti covidu-19, čeprav je to zanje v Italiji obvezno. Ovadili so jih 135, ker so na delo prihajali, čeprav niso bili cepljeni.

Karabinjerji so od novembra preiskali 6600 zdravstvenih ustanov in lekarn. Odkrili so 300 zaposlenih, ki niso cepljeni proti covidu. Tožilstvu so ovadili 135 zdravnikov, farmacevtov in negovalnega osebja, ki so delali, čeprav se niso cepili.

Poleg tega so zaprli šest ambulant in dve lekarni, ker so še naprej delovale, čeprav so jim to prepovedali.

V Italiji je cepljenje proti covidu-19 za zaposlene v zdravstvu obvezno od aprila. Konec novembra pa so to obveznost razširili še na administrativno osebje v zdravstvenih ustanovah. Od 15. decembra je obvezno tudi poživitveno cepljenje.

Tisti, ki niso cepljeni, ne smejo priti na delo, grozi pa jim tudi, da ne dobijo plače. Če kljub temu delajo na delovnem mestu, jim grozi globa.