Omenjeni odločitvi poljskih ustavnih sodnikov sta po oceni komisije v nasprotju s »splošnimi načeli avtonomije, primarnosti, učinkovitosti in enotne uporabe prava unije ter zavezujočim učinkom odločitev Sodišča Evropske unije«.

Poljsko sodišče je v odločitvi, sprejeti 14. julija, zavrnilo zavezujoč učinek začasnih odredb sodišča unije, katerih namen je bil zagotoviti učinkovit sodni nadzor s strani neodvisnega in nepristranskega tribunala. V sodbi 7. oktobra je medtem ustavno sodišče zanemarilo obveznosti, ki jih ima v skladu s pravom EU, s tem ko je tolmačenje člena 19 Pogodbe o EU s strani Sodišča EU razglasilo za neustavno in posledično nezavezujočo v poljskem pravnem redu.

Komisija ocenjuje, da predstavljata omenjeni sodbi kršitev 19. člena omenjene Pogodbe o EU, ki govori o zagotavljanju učinkovitega pravnega varstva na področjih, ki jih ureja pravo EU. Ta člen namreč sodbi tolmačita pretirano restriktivno in s tem jemljeta posameznikom pravico do vseh jamstev, zapisanih v njem.

Poleg tega komisija, kot dodajajo v Bruslju, resno dvomi v neodvisnost in nepristranskost poljskega ustavnega sodišča ter ocenjuje, da ta ne izpolnjuje več zahtev, ki jih od njega terja zakonodaja in kot to določa tudi omenjeni 19. člen Pogodbe o EU.

Kot so danes še pojasnili v Bruslju, ima Poljska dva meseca časa, da odgovori na pismo, v katerem jo bodo pisno seznanili z začetkom postopka proti njej.