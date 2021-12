Špela Čadež v filmu, ki je svetovno premiero doživel na festivalu v Locarnu, prikazuje počasi nastajajočo dramo, v kateri osebna bolečina vre na štedilniku kot družbeni problem. Ta se zaključi s temačno komedijo. Film pripoveduje o nevidnosti psihološkega nasilja v odnosu dolgoletnega para.

Scenarij je napisal Gregor Zorc, v animaciji in risbi sta z režiserko sodelovali Zarja Menart in Anka Kočevar. Glasove sta likom posodila Maruša Majer in Marko Mandič. Avtorsko glasbo slovenskih Olfamož je izbral Tomaž Grom, postprodukcijo zvoka podpisuje Julij Zornik, koloriranje pa Teo Rižnar.

Film je nastal v slovensko-nemško-francoski koprodukciji s finančno podporo Slovenskega filmskega centra (SFC). Doslej je med drugim prejel nagrado za najboljšo tehniko animacije na festivalu v Ottawi in vesno za najboljši animirani film na Festivalu slovenskega filma. Režiserka pa bo zanj februarja dobila nagrado Prešernovega sklada.

Kot so še sporočili s SFC, so nagrade annie že vrsto let priznanje pionirjem na področju animacije v ZDA in širše. Prvo podelitev je leta 1972 pripravila igralka June Foray, danes pa so postale odmeven dogodek stroke, ki velja za pomembno merilo v industriji in napovednik oskarja za najboljši animirani film.