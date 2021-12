Primož Roglič ostaja zvest nizozemskemu kolesarskemu moštvu Jumbo-Visma. Nizozemci so bili edini profesionalni klub, ki si je leta 2016 drznil ponuditi profesionalno pogodbo nekdanjemu smučarskemu skakalcu, ki po hudem padcu v Planici zamenjal svojo kariero in se »preselil« na kolo. Svoj veliki talent je začel kazati pri novomeški Adrii, a zaradi pozne vključitve v profesionalni kolesarski šport so bile profesionalne ekipe malce skeptične o njegovih sposobnostih. Edini, ki so si drznili in upali, so bili pri ekipi Jumbo-Visma, kjer so v Slovencu videli ves potencial in zadeli v polno.

Pri ekipi, ki nastopa v rumeno-črni opravi, so v Rogliču videli potencialnega zmagovalca tritedenskih dirk, a ga niso takoj poslali v boj in lov na visoke skupne razvrstitve. Vedeli so, da mora najprej še malce dozoreti in so ga na najtežje dirke poslali lovit etapne zmage – in Slovenec jih je ulovil. Prvo že na svoji prvi tritedenski dirki v karieri, ko je leta 2016 nastopil na italijanskem Giru. Dobil je deveto etapo, ko je bil na sporedu 40,5 kilometra dolgi kronometer. Že naslednje leto je sledila etapna zmaga tudi na najbolj prestižni dirki Tour de France.

V letu 2019 so se pri Jumbo-Vismi odločili, da je Primož Roglič pripravljen za vlogo kapetana na tritedenskih dirkah. Prvič mu je pripadla na italijanskem Giru. Slovenski kolesarski as je dolgo časa nosil rožnato majico vodilnega, a je zaradi skupka nesrečnih okoliščin moral končati na tretjem mestu v skupnem seštevku. Kot prvi Slovenec je tritedensko dirko zaključil na odru za zmagovalce, še istega leta pa se je zapisal tudi kot prvi zmagovalec. Zaradi manjšega razočaranja na Giru je nastopil tudi na španski Vuelti in pokoril vso konkurenco. Roglič je sedaj že tri leta nesporni vladar španskih cest, neporavnane račune ima zgolj še s Tour de Franceom, kjer je dvakrat neuspešno napadal skupno zmago. Ob vseh teh velikih uspehih na etapnih dirkah je Kisovčan blestel tudi na enodnevnih dirkah. V svoj žep je pospravil že enega izmed t. i. spomenikov, blestel pa je tudi v dresu državne reprezentance, kjer je največji uspeh dosegel letos poleti, ko je v Tokiu v vožnji na čas prišel do zlate medalje. Po vseh teh uspehih ni prav nič čudno, da so pri čebelah izjemno zadovoljni s podaljšanjem pogodbe z Rogličem.