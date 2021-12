Tako se je glasila nedavna novica, ki so jo objavili gorenjski policisti, piše Damjan Franz Lu v novi številki Nedeljskega dnevnika.

. Ugotovili so, da so kradle v šestih prodajalnah. Ko so jim prišli na sled, so se razbežale, tako da so jih morali loviti. In kaj so kradle? Izdelke za osebno nego, igrače, tekstil, okrasne in druge artikle; nakradle so jih skupno za več kot 3000 evrov. Tudi sicer je takšnih in drugačnih kraj po naših prodajalnah kar veliko. Samo na območju policijske uprave Ljubljana jih je, če preračunamo, okoli 40 na teden.

Sodeč po izkušnjah, ki jih imajo varnostniki, ki običajno delajo v trgovinah, so tatovi (in tatice) nadvse drzni, ne menijo se za ljudi okoli sebe, običajno so dobro izurjeni za krajo in torej zelo dobro vedo, kako to početi, ne da bi jih opazili.

Najbolj drzni pa se, zanimivo, niti ne trudijo skrivati svojega početja, pač pa le poskrbijo, da skupna vrednost nakradenega ni previsoka in se lahko izgovarjajo, da so ukradli samo nekaj manjše vrednosti, pri čemer je potencialna kazen precej milejša.

Kot nam je zaupal varnostnik, ki je zaposlen v enem od večjih trgovskih centrov na Celjskem (z nami se je pogovarjal pod pogojem anonimnosti), je sam, kadar je zadolžen za nadzor, še posebej pozoren na oddelke s suhimi mesninami (te imajo zavoljo cene in tudi razmeroma preproste kraje menda nadvse radi), na oddelku, kjer prodajajo kavo, pa tudi na oddelkih, kjer so predmeti manjši, še vedno nekaj vredni in niso opremljeni s kakšnim čipom ali magnetom, tako da jih senzorji ne zaznajo.

Ko smo ga vprašali, kakšni so tatovi po videzu, če lahko torej hitro oceni, kdo je bolj in kdo manj sumljiv, je odgovoril – težko. »Danes je lahko tudi tat zelo lepo oblečen,« je karikiral. Lahko je gospod, razcapanec, najstnik ali starejši.

Namignil pa je, da po njegovih izkušnjah nekaj več kradejo jeseni, pozimi in spomladi, ko lahko nosijo večje bunde ali plašče, poleti pa imajo s seboj vselej nahrbtnik, vendar takrat varnostniku hitreje padejo v oči.

Na splošno izkušnje kažejo, da v ogromni večini primerov ukradeno tatovi najraje spravijo v nahrbtnik ali žensko torbico (zato takšne hitro vzamejo na piko), zgodilo pa se je tudi že, da so kaj ukradenega spravili v otrokov žep.

Z vprašanji smo se obrnili na trgovce. Nekateri so bili glede tega bolj odprti, drugi so se zatekli k redkobesednosti.

