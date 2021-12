Mediji v ZDA: Hokejistov NHL ne bo na OI v Pekingu

Po poročanju ameriških medijev, ki navajajo neimenovane vire, hokejistov severnoameriške lige NHL ne bo na zimskih olimpijskih igrah februarja 2022 v Pekingu. Vodstvo najmočnejše hokejske lige na svetu in predstavniki igralcev NHLPA so po odpovedi 50 tekem zaradi pozitivnih primerov covida-19 dosegli dogovor, da hokejistov NHL ne bo na OI.

O tem dogovoru so poročali ESPN, New York Times, Washington Post, USA Today in drugi mediji v ZDA. Liga NHL tega še ni potrdila. “Liga NHL in združenje NHLPA dejavno sodelujeta v pogovorih o nastopu igralcev februarja na OI v Pekingu. Pričakujemo, da bo odločitev znana v naslednjih dnevih,” je odvrnil tiskovni predstavnik lige.

Pred tem je veljal sklep lige in igralcev, da bodo na zimskih igrah 2022 in 2026 hokejisti lahko nastopili v reprezentancah. Na prejšnjih OI v Južni Koreji leta 2018 tudi ni bilo večine zveznikov NHL, olimpijski naslov so osvojili igralci iz Rusije.

Za igre v kitajski prestolnici naj bi bilo drugače, a je izbruh okužb s covidom-19 povsem pomešal potek prvenstva v NHL.