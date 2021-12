Požar na območju občine Hoče-Slivnica je zajel strešni del okoli 250 kvadratnih metrov velikega objekta, z ognjem pa se je borilo 91 gasilcev iz mariborske poklicne gasilske brigade ter prostovoljni gasilci iz Hoč, Bohove, Hotinje vasi, Razvanja, Peker, Radvanja in Studencev.

Na kraj dogodka so poleg reševalcev in policistov prišli tudi hoški župan Marko Soršak, poveljnik občinske civilne zaščite in dežurni vzdrževalci ceste, saj je zaradi nizkih temperatur požarna voda pričela zmrzovati. Na požarni straži so trenutno še vedno gasilci hoškega gasilskega društva.

Po pisanju Večera naj bi bili v stavbi, ki se nahaja ob objektu z bazenom in savnami v bližini hotela Bellevue, zasebni apartmaji. Ob prihodu gasilcev je bil goreči objekt prazen. Lastniki spodnjega apartmaja so sicer v teh dneh bivali v njem, ker se v objekt ni dalo vrniti, so si prenočitev uredili v hotelu, še poroča spletni Večer in dodaja, da je bilo požar mogoče videti tudi iz mestnega središča Maribora in širše okolice.