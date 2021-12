Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, albanski premier Edi Rama in njegov makedonski kolega Zoran Zaev so na srečanju v Tirani včeraj podpisali sporazum o prostem pretoku delovne sile med podpisnicami pobude Odprti Balkan, kar pomeni, da njihovi državljani v drugih dveh državah ne bodo več potrebovali delovnega dovoljenja za tujce. Poleg tega so se dogovorili o poenostavitvi postopkov pri prehajanju meje, pomemben je tudi sporazum, ki usklajuje zakone in uredbe na področju veterinarstva, trgovanja z živalmi, varnosti hrane in hrane za živali. Sploh naj bi se gospodarsko sodelovanje povečalo. »Prepričan sem, da je danes srečnih veliko ljudi in podjetij, ki trgujejo med našimi državami,« je rekel Rama. Dogovorili so se še o skupnem filmskem skladu in skupnem sistemu elektronskega identificiranja.

Tri od šestih zahodnobalkanskih držav, ki niso v EU, tako postopno odpravljajo meje in se povezujejo v skupni trg. Na tokratnem tretjem vrhu, po skopskem in beograjskem, so Vučić, Rama in Zaev pozvali EU, naj podpre pobudo Odprti Balkan, in izrazili upanje, da jo bo podprla tudi nova nemška vlada kot prispevek k uresničevanju berlinskega procesa. Kot podporo si želijo predvsem približevaje članstvu EU.

V skupni izjavi Vučića, Zaeva in Rame, ki jo je povzel Frankfurter Allgemeine Zeitung, so med drugim zapisali: »Željo naših ljudi, da bi jih države članice EU sprejele, vedno znova onemogočajo njihova notranja politika, neizpolnjevanje obljub in strah pred prihodnostjo. To je privedlo do razočaranja, nestabilnosti, izseljevanja in krčenja investicij. Kot politično odgovorni v teh državah se lahko pritožujemo ali pa nekaj naredimo. Odločili smo se za to drugo.«

Pritegnili bi še Italijo in Madžarsko V Tirani so k sodelovanju v Odprtem Balkanu pozvali tudi Kosovo, Črno goro ter Bosno in Hercegovino, pri čemer pa je Rama izpostavil, da bo šel projekt naprej tudi brez njih in da se bo obrnil še k članicam EU, da bi zmanjšali ovire na evropskih mejah za gospodarstvo. Omenil je, da bi v pobudo radi pritegnili Italijo in Madžarsko. Vučić pa je zavrnil kritike, da je Odprti Balkan pobuda, za katero stoji ideja velike Srbije ali velike Albanije. V ponedeljek so namreč v Tirani potekali protesti proti Vučićevemu prihodu in proti Rami, tudi z očitki, da sta se »dogovorila o delitvi Kosova«. Kot glavni govornik je nastopil nekdanji premier in predsednik Sali Berisha, ki v Odprtem Balkanu vidi »nadaljevanje srbske hegemonistične politike na Balkanu in ruskega vpliva« ter »protievropski projekt, ki je v nasprotju z interesi Albanije in ki lahko destabilizira Balkan«. 77-letnega Berisho se septembra sicer izključili iz poslanske skupine Demokratske stranke, potem ko ga je ameriški zunanji minister Antony Blinken zaradi korupcije razglasil za nezaželeno osebo v ZDA. Berisha trdi, da je vsega kriv Rama.

Manjka ključni del sestavljanke Ivana Pavlović, novinarka srbskega portala Nova Ekonomija, je glede Odprtega Balkana za Dnevnik dejala, da »pobudi manjka osrednji del sestavljanke, to je Kosovo«. Trgovina med Srbijo in Kosovom sicer obstaja, kljub distanci obeh narodov in napetim političnim odnosom, pravzaprav mimo njih. Srbija izvozi na Kosovo vsaj desetkrat več blaga, kot ga od tam uvozi. Leta 2017 je srbski izvoz na Kosovo dosegel 412 milijonov evrov, leta 2019 pa zaradi uvedbe stoodstotnih carin na Kosovu samo še 85 milijonov evrov. Ko so carine odpravili, se je lani spet povečal na 252 milijonov evrov, kar je odstotek vsega srbskega izvoza. Uvoz s Kosova pa dosega okoli 25 milijonov evrov, kar je nekaj odstotkov kosovskega izvoza.