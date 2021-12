Nekdanji ukrajinski predsednik Petro Porošenko, ki ga revija Forbes zaradi njegovega bogastva uvršča med 2000 najpremožnejših ljudi na svetu, se je znašel pod hudimi obtožbami veleizdaje. »Čokoladni kralj« Porošenko, kakršen vzdevek je dobil zaradi nakopičenega bogastva s prodajo čokolade in drugih slaščic, naj bi v času vodenja Ukrajine med letoma 2014 in 2019 pomagal separatistom iz vzhodnih regij Doneck in Lugansk, da so uradnim oblastem v Kijevu prodali za najmanj 55 milijonov dolarjev premoga. S tem je po ocenah nacionalnega urada za preiskave zagrešil veleizdajo, pomagal pa naj bi tudi sofinancirati »teroristične organizacije«, kot v Ukrajini imenujejo proruske separatiste. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi do 15 let zapora.

Porošenko je Ukrajino zapustil, potem ko so mu v petek neuspešno poskušali vročiti poziv na zaslišanje. Podobno kot njegova Stranka evropske solidarnosti je Porošenko včeraj iz Varšave vse obtožbe zavrnil. »Z obtožbami šefa države, da je kriv veleizdaje, financiranja teroristov in omogočanja terorističnih organizacij, se je prestopilo vse rdeče črte. To ni več šala in nekdo bo moral za to odgovarjati. Toda pozneje, ker se moramo zdaj poenotiti, da rešimo Ukrajino in odvrnemo rusko agresijo,« je v videosporočilu dejal Porošenko.

Podobne obtožbe proti Medvedčuku Preiskava ukrajinskih oblasti je očitno povezana z že odprto preiskavo Viktorja Medvedčuka, enega izmed ukrajinskih tajkunov, ki naj bi iz zakulisja vodili državo in ki jim je aktualni predsednik Volodimir Zelenski v začetku leta napovedal odkrit spopad, potem ko je na predsedniških volitvah leta 2019 Porošenka premagal tudi zaradi svojega protikorupcijskega programa. Medvedčuku, ki vodi prorusko opozicijsko stranko Platforma za življenje, že mesece očitajo okoriščanje s prodajo premoga v škodo ukrajinskih interesov, podobno kot Porošenku. Potem ko so deli regij Lugansk in Doneck s svojimi premogovniki padli pod nadzor proruskih separatistov, naj bi se Medvedčuk skupaj z državnimi predstavniki dogovoril o nakupu tamkajšnjega premoga. Prav tako naj bi denar od prodaje nafte iz svoje rafinerije v Rusiji namenjal tudi proruskim separatistom. Prav zato so se podjetja Medvedčuka, sicer dobrega prijatelja ruskega predsednika Vladimirja Putina, znašla na seznamu sankcij ukrajinskih oblasti. Posledično so nehale oddajati tri televizijske postaje, ki so bile povezane z Medvedčukom, proti kateremu so sankcije uvedle tudi ZDA. Proti Porošenku je v preteklosti potekalo že več kot dvajset drugih preiskav. Zaradi njih je Porošenko Zelenskega obtožil, da se mu maščuje in poskuša pozornost odvrniti od slabih razmer v državi. Zelenski, ki je Porošenka obtožil, da je odgovoren za izgubljen nadzor nad Doneckom in Luganskom, pa je v očeh nekdanjega predsednika neizkušen politik, ki naj bi ob sebi zbral tudi proruske svetovalce.