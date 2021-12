Tudi Janševi so dobili pismo

Zdaj, ko je večina Slovencev že dobila ljubezensko pismo ljubljenega vodje, je po kotičkih temnega twitterja začela krožiti zgodba o tem, kako je bilo videti jutro, ko je pismo prispelo v hišo Janševih. Takole je menda bilo: nad dobljenim osebno naslovljenim pismom je bila navdušena gospa Janša, saj je soprogu pred tem očitala, da ji ne posveča dovolj pozornosti. »O, Janez, tvoje pismo bom postavila ob jaslice, da me bo vse prešerne praznike spominjalo na tvojo blagohotnost,« je žgolela. »Kakšno pismo?« je mrko odgovoril gospod Janša. »Takoj ga zalepi nazaj in vrzi v predal. Saj vendar veš, da v naši hiši nikoli, še enkrat ponavljam, nikoli ne odpiramo nobenih uradnih pisem! Četudi pride od predsednika vlade!« »Ampak, Janez…« je skušala ugovarjati. »Nič Janez… Zalepi in pozabi! Pa še tisto na moje ime vzemi,« je bil strog gospod Janša. In tako so pozdravi ljubljenega vodje v hiši Janševih neodprti varno spravljeni v predalu.