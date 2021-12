Erotikon v novi glasbeni preobleki

V Cankarjevem domu bo 29. decembra slovenska premiera nove glasbene partiture Erotikon z Ito Rino: Filmsko-glasbeni dogodek v živo. Avtor glasbe in dirigent je slovenski skladatelj in pianist Andrej Goričar. Film Erotikon (1929) češkega režiserja Gustava Machatyja je pionirsko delo filmske erotike, s katerim se je proslavila prva slovenska filmska igralka in mednarodna zvezda svojega časa Ita Rina. Svetovna premiera Goričarjeve glasbene partiture je bila 6. oktobra na festivalu nemega filma v Pordenonu. Andreja Goričarja je ta nema filmska klasika od nekdaj privlačila. Kot je zapisal, ga morda »privlači zato, ker najpomembnejše stvari v njem izgovori tišina«. Filmsko-glasbena predstava je nastala v sodelovanju s programom Ars RTV Slovenija, ki bo dogodek neposredno prenašala na Arsu in spletnem portalu MMC. tl