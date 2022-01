A ne na Voglu, kjer so med prvimi, že 3. decembra, gostili najbolj navdušene smučarje in deskarje. Na morda najlepšem slovenskem smučišču je že vse od takrat prava visokogorska idila z debelo snežno odejo, na kateri je organizirana izjemna smuka. Čeprav je bilo snega več kot dovolj celo na progi v dolino, sprva niso zagnali vseh naprav, saj je ponekod grozila nevarnost snežnih plazov. A vseeno dovolj za začetek sezone.

Na smučišču, ki je prve žičnice pognalo pred natanko 57 leti, danes deluje osem naprav in osemnajst prog (odvisno od vremenskih in snežnih razmer) skupne dolžine 22 kilometrov, ki se do nadmorske višine 1800 metrov raztezajo na 78 hektarjih. Celodnevno smučarsko karto za odrasle je mogoče kupiti za 35 evrov, poldnevno za 28 evrov, za otroke pa 18 oziroma 14 evrov. Ob tem ponujajo še popuste za mladino, seniorje in družine, na voljo so tudi različne kombinacije. Za karte lahko unovčite turistične bone.

Smuka je zlasti na jasen sončen dan zelo prijetna, razgledi na zasneženo gorsko pokrajino jemljejo dih, proge pa so primerne za vse, tako otroke in začetnike kot prave smučarske mojstre. Idealno za družinsko smuko! Gostinska ponudba v kočah je precej pestra in poleg enolončnic po 6,5 oziroma osem evrov (z mesom), žgancev, klobas in drugih domačih dobrot je mogoče v restavraciji Viharnik na zgornji postaji gondole naročiti precej eksotične jedi, od rezancev s piščancem, zelenjavo in karijem, raznovrstnih testenin (tudi s kozicami), postrvi in lososa do solatnih krožnikov in najrazličnejših zrezkov, tudi denimo biftek na žaru s prilogo za 21 evrov. Prijetno utrujenim, sitim in prav nič žejnim vam morda kar ne bo do spusta v dolino. A nič hudega – na Voglu ponujajo tudi prenočišča, na kar pa je seveda treba pomisliti že malce prej…