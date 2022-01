Na veselje domačinov so žičnico v Mojstrani, ki ima letos novega lastnika, vendarle znova zagnali. Ko smo obiskali smučišče, je še mirovala, na smučišču pa je bilo kljub temu živahno. Srečali smo otroke, ki so uživali na zadnji strmini smučarske proge, preden so se zapodili do snežaka pod spodnjo postajo žičnice. Tam jih je profesorica športa na OŠ 16. decembra Mojstrana Meta Dobida Verdnik fotografirala, da bodo imeli šestošolci lepe spomine na šolsko uro športa, ki so jo preživeli na snegu. »Danes smo res izkoristili sneg. Na žalost imamo na voljo samo eno šolsko uro,« pravi profesorica, učenci pa so hiteli pripovedovati, da so se spuščali po hribu in se kepali, kar se jim je za pouk športa zdelo imenitno.

»Prav zato si tudi v društvu ves čas prizadevamo, da bi smučišče vsako sezono znova delovalo,« pravi predsednik turističnega društva Dovje - Mojstrana Matjaž Podlipnik. »Smučišče je zelo pomembno za ohranjanje smučanja, ki je sicer postalo drag šport. Na manjših smučiščih so smučarske karte po navadi nekoliko cenejše. Občina Kranjska Gora šolarjem iz Mojstrane karte za to smučišče zagotovi brezplačno, kar je ključnega pomena. Tako so smučarskih užitkov deležni tudi otroci iz družin, ki si tega ne bi mogli privoščiti. Koristi pa so vsestranske. Tako otroke spravimo proč od zaslonov, spodbudimo jih, da so na svežem zraku, in skrbimo, da spoznavajo smučanje, ki je bilo včasih slovenski nacionalni šport,« pravi Podlipnik.

Šestošolka Deja Maučec Šuvak pravi, da pozimi velikokrat pride na to smučišče, saj živi v bližini. »Ravno prav strmo je in veliko družbe imam, ko pridem na smučišče, nikoli nisem sama,« nam je zaupala. »Dobro je, da lahko tukaj preživljam prosti čas,« pravi tudi njen sošolec Jošt Janša, ki obožuje tako zasnežene strmine kot gozdne potke ob smučišču. »S prijatelji si naredimo skakalnice in potem čeznje skačemo s smučmi,« opisuje eno od svojih priljubljenih zimskih zabav.

Kovač: Ni res, da mala smučišča nimajo prihodnosti

Pred dvema letoma je žičnica v Mojstrani praznovala pol stoletja obratovanja in številne prebivalce kraja in okolice na njeno delovanje vežejo lepi spomini. Podobnih smučišč je po Sloveniji precej, njihovo delovanje in ohranjanje pa je ključnega pomena tudi za večje smučarske centre, opozarja Ernest Kovač, strokovni sodelavec Združenja žičničarjev Slovenije. »Imeti velika smučišča brez malih je, kot bi postavljali hišo brez temeljev. Mala smučišča so osnova, na njih otroci naredijo prve smučarske zavoje in tudi cenovno so bolj dosegljiva. Ko se smučarji naučijo spretnosti, so pripravljeni odšteti več denarja za smučarsko karto na večjem smučišču, kjer jim tudi pridobljeno smučarsko znanje pride prav,« je prepričan.

Kljub vsemu se številna mala smučišča borijo za preživetje, zime, ki so skope s snegom, klimatske napovedi za nižje nadmorske višine pa prav tako niso obetavne glede prihodnosti, povezane z debelino snežne odeje. »Samo poglejte lansko in letošnjo zimo, ki sta radodarni s snegom. Med značilnostmi kotlin je tudi pojav inverzije, ko je v nižinah, kjer je veliko malih smučišč, mraz, v višjih legah pa kljub zimi toplo. Dobro je, kadar imajo manjša smučišča tudi možnost tehničnega zasneževanja, saj so potrebne manjše količine snega, ker so takšna smučišča večinoma na travnatem in položnejšem terenu,« razmišlja.