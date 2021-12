Za smučarskimi skakalci je že slaba tretjina tekem (10 izmed 35) svetovnega pokala. Izkupiček slovenske reprezentance je boljši, kot je bil lani v tem času, ko jo je pretresala afera Zajc z odstopom glavnega trenerja Gorazda Bertonclja med svetovnim prvenstvom v poletih v Planici. Slovenska reprezentanca se je letos razen iz Klingenthala z vseh ostalih prizorišč (Nižni Tagil, Ruka, Visla, Engelberg) vrnila z uvrstitvijo na stopničke.

»Po zelo dobrem začetku želimo biti še bolj konstantni, kar pomeni manj nihanj in s tem več samozavesti,« je z oceno prvega dela sezone začel selektor slovenske reprezentance Robert Hrgota, ki je temeljito analiziral, zakaj je bil slab celoten konec tedna v Klingenthalu. Očitno je bil povezan tudi z zapravljeno zmago na ekipni tekmi teden dni prej v Visli. »Predvsem pri Lanišku je bil v glavi prisoten črviček. Z izjemo Ceneta Prevca smo bili vsi ostali skupaj kar malo razglašeni. Morda smo hoteli preveč nadoknaditi in popraviti, pri tem pa smo se začarali v en cikel. Vse skupaj je bila dobra šola. Raje vidim, da se nam je to zgodilo v Klingenthalu kot na pomembnejših tekmah, kakršni sta novoletna turneja in olimpijske igre,« je nadaljeval Hrgota, ki je zaradi zgovornosti zelo priljubljen tudi v svetu medijev.

Zajc z dobrim izhodiščem za novoletno turnejo

Potem ko je Lanišek naredil napako v finalni seriji ekipne tekme v Visli in je Slovenija ostala brez zmage, je na naslednjih treh preizkušnjah posameznikov (13., 20. in 23. mesto) lovil prave občutke. Strokovni štab je bil pred velikim izzivom, ki ga je uspešno rešil, saj je priljubljeni Žaba na generalki za novoletno turnejo v Engelbergu končal na osmem in sedmem mestu. »Ker smo vedeli, da je v dobri formi, smo bili vsi malo nervozni, saj nas je jezilo, da se ni izšlo na tekmah. Pomembno je, da smo šli korak za korakom in na tekmi v nedeljo je že naredil takšna skoka, da bi bil z malo sreče v boju za oder za zmagovalce. Stvari so se po malem nabirale, potem ko je zmagal v Ruki, hitro lahko pride do domino učinka. Po tej izkušnji je še močnejši. Z veseljem smo žrtvovali en konec tedna, če to pomeni, da bo v nadaljevanju na višjem nivoju,« je o izzivu decembra spregovoril Hrgota.

V klepetu z Velenjčanom, ki si je dom ustvaril na Gorenjskem, smo v nadaljevanju analizirali ostale reprezentante. Cene Prevc ima sloves najbolj konstantnega tekmovalca zasedbe. »Navdušen sem, da na tekmah naredi najboljše skoke. To je pravo nasprotje lanske sezone, ko je blestel na treningu, na tekmah pa se mu ni izšlo. Ohraniti mora mirno glavo, da ne bi izsiljeval rezultata,« je srednjega iz bratskega klana Prevc ocenil 33-letni Hrgota. O velikem povratku Timija Zajca, ki je bil v Engelbergu tretji, je imel izbrane besede: »Že na prejšnjih postajah je imel visoko raven skakanja. V Engelbergu je bila razlika, da je šel v skok mirno, bolj odločno in zelo samozavestno. Zdaj vse skupaj lahko mirno nadgrajuje. Je zelo konstanten in močan, kar je dobro izhodišče za novoletno turnejo.«