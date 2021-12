Pravni hakeljc z veliko težo

Sodba v najodmevnejši drogeraški aferi v samostojni Sloveniji, znani kot Balkanski bojevnik, je padla. Dolgih deset let po začetku sojenja. Kot je razvidno iz izjave za javnost vrhovnega sodišča (ki jo je, mimogrede, objavilo, še preden so stranke sploh dobile sodbo), zaradi razloga, ki sega na sam začetek kriminalistične preiskave, veliko pred začetkom sodnega postopka. Zaradi možaka, ki menda z Balkanci ni imel prav nič, le policistom naj bi dejal, da je drogo kupoval od Tošića. In preden je to rekel, mu policisti niso povedali, da bi lahko molčal. Zgodba o padlem Balkancu je pravna in sodna zgodba o tem, kako zavite in nemalokrat zavozlane so pravne poti. Naj razložimo.