Če slepec slepca vodi

Minister, ki je v neki anketi politik, ki mu javnost najbolj zaupa, je ne tako davno stal za umazanim trikom popularizacije cepiva janssen; ta trik je kriv za smrt dvajsetletnice. V tej javnosti je angel pozabe očitno zelo uspešen. Ta isti minister nam zdaj pripoveduje naslednje: Grozno se bojim virusa sars-cov-2 v varianti omikron. O njem ne vem praktično nič razen tega, da je zelo nalezljiv, toda jaz se bojim možnih strahot. Ukazujem, da se ga enako bojite tudi vi in pokorno sledite vsem ukazom, ki jih bo izrekla oblast na podlagi nasvetov naših dveh svetovalnih skupin pod vodstvom infektologinj. Potem se oglašata tudi omenjeni infektologinji in še kak član teh komisij, in še iz teh ust izvemo, da ne vedo nič drugega, da jih je strah najhujšega in da naj jih ubogamo.