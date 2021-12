Nepreslišano: Matjaž Gruden, kolumnist

Zadrega v slovenskem razumevanju demokracije je prepričanje, da je dobra le tista politika, ki ni politična ali ideološka. Ravno zaradi tega smo soočeni z inflacijo političnih pobud, ki se predstavljajo kot nepolitične ali nadpolitične, vse pa zatrjujejo, da delajo za ljudi. Težava je v tem, da parola »mi delamo za ljudi« po pravilu ni obljuba, ampak alibi. Odločitev o tem, kaj želijo in hočejo ljudje, je največkrat stvar proste presoje in trenutnih interesov političnih oportunistov. Tragični paradoks je v tem, da je končni zmagovalec bitke za neideološke družbe najpogosteje prav ideologija, včasih leva, največkrat desna, vedno pa z avtoritarnimi ambicijami. Pluralistična demokracija lahko deluje le, če državljani lahko izbirajo med različnimi programi in konkretnimi zavezami, ki se do temeljnih družbenih vprašanj opredeljujejo politično in ideološko. Ne moremo imeti pluralistične demokracije, če politični prostor razumemo kot ideološko neopredeljen in vrednostno nevtralen šmorn, v katerem vsakdo lahko počne, kar hoče, dokler trdi, da deluje v dobro ljudi.