Tako kot največji evropski nogometni klubi še vedno računajo na ustanovitev superlige, tudi predsednik Mednarodne nogometne zveze Fifa Gianni Infantino ne misli popustiti pri zamisli, da bi svetovno prvenstvo organizirali na vsaki dve leti. Na svetovnem vrhu, ki je potekal po spletu in na katerem so sodelovali predstavniki vseh nogometnih zvez, je razkril, da bi sprememba krovni svetovni nogometni organizaciji v prvih štirih letih prinesla 3,9 milijarde evrov dodatnega prihodka. Ocenil je, da je s tem podatkom pridobil potrebno podporo članic.

A jasno je, da tako gladko, kot si v Švici rojeni potomec italijanskih priseljencev zadevo predstavlja, ne bo šlo. Infantinu močno nasprotujejo evropski klubi največje evropske lige, še posebej pa Evropska nogometna zveza (Uefa) s predsednikom Aleksandrom Čeferinom na čelu. Po izsledkih neodvisne študije, ki jo je naročila Uefa in opravilo podjetje Oliver & Ohlbaum, bi lahko imel mundial na vsaki dve leti alarmantne posledice za nogomet. Uefa jih je označila kot »skrb zbujajoče na številnih področjih«. V njej so zapisali, da bodo zveze izgubile prihodke od medijskih pravic za evropske kvalifikacije in ligo narodov ter od sponzorstev in prodaje vstopnic. Nadalje bi svetovno prvenstvo na dve leti razvrednotilo tudi pomen tekem v mlajših kategorijah in zasenčilo ženski nogomet. Tudi druge krovne zveze, kot je denimo Mednarodni olimpijski komite, so že izrazile skrb, saj bi se prekrivalo vse več priznanih tekmovanj, poleg Uefe pa je močno proti Infantinovi ideji še Južnoameriška nogometna zveza (Conmebol).

A Infantino ostaja neomajen. »Če bi bilo glasovanje jutri, bi bila večina verjetno za spremembo, torej da bi svetovno prvenstvo potekalo na dve leti. Na koncu dneva želimo sprejeti odločitve, ki bodo koristne za nogomet kot šport. Vzeli si bomo čas in opravili vse potrebne analize, da naredimo pravo stvar,« pravi. A kot je pri teh stvareh v navadi, se vse začne in konča pri denarju. Medtem ko Uefa opozarja, da bi po novem sistemu evropske nogometne zveze v štirih letih izgubile okoli tri milijarde evrov prihodkov, pa Fifa izpostavlja že omenjenih 3,9 milijarde evrov višje prihodke, ki naj bi jih v večini razdelili med zveze. Za 211 Fifinih članic bi tako povečanje prihodkov pomenilo dodatno plačilo v višini približno 14 milijonov evrov.