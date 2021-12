Courchevel je upravičil sloves ženske veleslalomske klasike, kjer se razlike med najboljšimi alpskimi smučarkami ne merijo v stotinkah, temveč sekundah. Velemojstrica številka ena je bila na prvi preizkušnji od dveh Mikaela Shiffrin, ki je dosegla že svojo 72. zmago svetovnega pokala. Američanka je bila razred zase, za uvrstitev na drugo progo pa je zadoščal zaostanek štirih sekund in treh desetink. Američanki sta na zmagovalnem odru presenetljivo delali družbo Švedinja Sara Hector, ki je edina zaostala manj kot sekundo, in Švicarka Michelle Gisin.

»Zelo težka tekma, po njej sem bila povsem izčrpana. Morala sem pokazati vse svoje znanje. Trenutno se odlično počutim na veleslalomskih smučeh in to me najbolj veseli,« je povedala Mikaela Shiffrin in se ozrla na lansko zmago, ki jo je doživela zelo čustveno, v Courchevelu, ko je prvič po smrti očeta premagala mednarodno konkurenco. »Lani sem bila po zmagi povsem izpraznjena. Nisem je še pozabila in je ne bom nikoli, tako kot svojega očeta ne. Upam, da mi bo tokrat ostalo dovolj energije še za današnjo preizkušnjo, ki bo še težja,« je dodala junakinja dne, ki je s 14. veleslalomsko zmago postala tretja najboljša alpska smučarka vseh časov v tej disciplini. Izenačila se je s Slovenko Tino Maze, pred njima pa sta le Švicarka Vreni Schneider z dvajsetimi prvimi mesti in Avstrijka Annemarie Moser - Pröll s šestnajstimi.

Delovni dan se je po dveh mesecih od zadnjega veleslaloma v Söldnu slabo začel za Meto Hrovat, ki je prvič v karieri nastopila znotraj elitne veleslalomske sedmerice. Kranjskogorčanka je startala s številko dve, na progi pa je bila zgolj 20 sekund, preden je na strmini zdrsnila in odstopila. Preostale slovenske alpske smučarke so se uvrstile na drugo progo, med njimi pa je odstopala Ana Bucik. Novogoričanka je z dvanajstim mestom izenačila svojo najboljšo veleslalomsko uvrstitev z marčevske preizkušnje v Jasni. Andreja Slokar je z 20. mesta po prvi progi nazadovala za dve mesti, Neja Dvornik pa je s 30. mesta s 14. časom druge proge napredovala na 25. mesto.

»Uvrstitev do petnajstega mesta je v veleslalomu zame odličen rezultat. Mislim, da sem zelo dobro smučala v težkih delih. Danes bom skušala bolje začeti, sicer pa si želim tekmo odsmučati na podoben način,« je svoj nastop ocenila Ana Bucik, ki je na prvem veleslalomu sezone v Söldnu ostala brez točk. »Tekma je bila zelo zahtevna, smučina zelo nemirna in neenakomerna priprava snega. Škoda za odstop Mete, ki je odlično začela. Ani se na prvi progi zgornji del ni posrečil, imela pa je dober spodnji del. Na drugi progi je bila še boljša ter dosegla dober rezultat. Andreji noben nastop ni uspel najbolje, a je vseeno prišla do lepe veleslalomske uvrstitve. Neja si je priborila drugi nastop, na katerem je dobro izkoristila startno številko,« je pozitivno zaključil glavni trener ženske tehnične reprezentance Sergej Poljšak.

Poleg Mete Hrovat je bila največja osmoljenka preizkušnje v Courchevelu Marta Bassino. Lani najboljša veleslalomistka sezone je po Söldnu odstopila na drugem veleslalomu zapored. Alpske smučarke se bodo danes v Courchevelu pomerile še zadnjič pred božičem, v nadaljevanju sezone jih letos čakata le še tehnični preizkušnji v avstrijskih Dolomitih, ko bosta prihodnji teden v Lienzu slalom in veleslalom.

Courchevel v številkah Veleslalom za ženske: 1. Shiffrin (ZDA) 2:15,35, 2. Hector (Šve) +0,86, 3. Gisin (Švi) +1,08, 4. Vlhova (Slk) +1,44, 5. Worley (Fra) +1,86, 6. Gasienica-Daniel (Pol) +2,44, 7. Brignone (Ita) +2,61, 8. Siebenhofer (Avs) +2,77, 9. Rast (Švi) +2,78, 10. Fürst Holtmann (Nor) +2,82, 12. Bucik +3,22, 22. Slokar +4,82, 25. Dvornik +5,06, Hrovat (vse Slo) je odstopila na 1. progi. Svetovni pokal – veleslalom (po dveh tekmah): 1. Shiffrin 200, 2. Vlhova 110, 3. Hector 102, 4. Gut-Behrami (Švi) 80, 5. Worley 77, 11. Hrovat 40, 20. Slokar 27, 24. Bucik 22, 33. Robnik (vse Slo) 9. Svetovni pokal – skupno (po 13 tekmah): 1. Shiffrin 670, 2. Goggia (Ita) 635, 3. Vlhova 390, 4. Brignone 342, 5. Johnson 322, 14. Slokar 219, 26. Bucik 104, 37. Štuhec 71, 43. Hrovat 61, 54. Robnik 41, 63. Dvornik 33, 75. Ferk Saioni (vse Slo) 22.