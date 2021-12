Prejšnji ponedeljek je bil za carinike na beograjskem letališču Nikole Tesle povsem običajen dan, dokler niso naleteli na 51-letnega državljana Severne Makedonije z albanskimi koreninami. Potnik je prevzel svoj kovček in se namenil v vrsto tistih, ki nimajo ob prihodu v državo nič za prijaviti. Na srečo so ga izločili iz kolone ter po naključju njegovo prtljago pregledali pod rentgenom. Ker je ta pokazal na neobičajno barvo oblačil, so se cariniki odločili za podrobnejši pregled.

Prenos v stekleničkah šampona

Takoj ko je moški odprl kovček, je iz njega zavel intenziven vonj po kislini, vsa garderoba v njem je bila vlažna in težja, kot bi bilo pričakovati. Moški je glede tega povedal, da prihaja iz države, kjer je visoka vlažnost, pa se oprana oblačila niso pravi čas osušila, zato so bila mokra. Poleg teh v kovčku ni bilo nič drugega, ne čevljev, ne kozmetike, ne česa drugega, čeravno naj bi moški v Ekvadorju, od koder se je vračal, pri prijatelju preživel kar dva tedna. Preliminarni test je pokazal na prisotnost narkotika v oblekah, kasnejši forenzični pregled pa je potrdil, da so bile prepojene v raztopini kokaina.

Tihotapljenje tekočega kokaina je postalo priljubljeno leta 2011, izvira pa iz Južne Amerike. Tihotapci so na tak način veliko lažje pretentali carinike in njihove aparature. Tehnologija namreč še ni na taki ravni, da bi avtomatično zaznala prisotnost kokaina. Eden od načinov je tihotapljenje s pomočjo oblačil, ki ga v (evropskih) laboratorijih kasneje pretvorijo v prah. Lani je policija v vasi na severu Nizozemske razbila kriminalno združbo, ki je pridobila do 200 kilogramov kokaina na dan. Laboratorij, največjo pralnico drog v državi, so si nepridipravi postavili v nekdanji konjušnici. Oblačila so s kokainom prepojili v Kolumbiji, v skednju pa so drogo nato najprej »iztisnili« iz oblačil, nato pa jo spravili v trdnejšo obliko. Drugi od načinov tihotapljenja kokaina v tem agregatnem stanju pa so mule, ki zaužijejo kapsule ali kondome s (strupeno) tekočino. Če paketki počijo, je namreč velika nevarnost, da bi njihov prenašalec umrl. Tekoči kokain včasih nalijejo tudi v stekleničke parfuma ali šampona in ga tako spravijo čez mejo. tak