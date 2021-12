Kafkovo Pismo očetu zadnja letošnja premiera APT

V Novem mestu se zvečer obeta zadnja letošnja premiera gledališča APT. To bo Pismo očetu, klasika svetovne književnosti Franza Kafke, ki skozi besedilo odstira svoj zapleten in težak odnos do očeta. V glavnih vlogah nastopajo Barbara Ribnikar, Gregor Čušin in Sašo Vollmaier.