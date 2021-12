Podiranje sadnih dreves na posestvu v Hotavljah, kjer je obtoženi poskusa uboja Joško Šinkovec odraščal, igra pomembno vlogo pri pojasnjevanju napada na svaka, ki ga 40-letnik ne zanika. Sestrinega moža je obtoženi namreč 17. avgusta letos pričakal pred hišo in ga tako močno pretepel s pohodnimi palicami, da ga je hudo poškodoval po vsem telesu.

Do svaka je gojil zamere, tudi zaradi podiranja dreves

Dogajanje usodnega dne je Šinkovec na sodišču opisal drugače kot preiskovalni sodnici takoj po dogodku, zato je tožilka Marija Marinka Jeraj prebrala zapis njegovih besed takoj po dogodku. Kot vsak dan se je Šinkovec podal mimo domače hiše na hrib Slajka. Do babičine hiše v bližini se je pripeljal iz Gorenje vasi, kjer živi, s kolesom. Pustil ga je pri babici, vzel pohodne palice in se podal proti hribu. Ker je pred sestrino hišo zagledal svaka, se je skril in ga opazoval ter ga napadel s pohodnimi palicami. »Imel je bele slušalke za mobitel in govoril je po telefonu. Ne vem, s kom, a gledal je mene in me provociral. Jaz sem ga udaril, ker sem sit teh stalnih provokacij. Bil sem v afektu,« je opisoval obtoženi in dodal, da je po tem, ko se mu je ena od palic zlomila, posegel še po grabljah v bližini, vendar mu je oškodovanec medtem že ušel.

»Bil sem v šoku, hotel sem na hrib, ampak me je ta dogodek tako pretresel, da sem šel domov pod tuš in se nisem dobro počutil,« je opisal obtoženi, ki se na sodišču sporazumeva s pomočjo sodne tolmačke za slovenski znakovni jezik. Ko se je vrnil na Hotavlje, ga je prijela policija. »Svaka nisem mislil ubiti. Nisem ga imel namena niti napasti. Vse skupaj je sprožil splet okoliščin. Bil sem jezen in razočaran zaradi teh dreves, ki jih je svak podiral, zelo so mi bila všeč. In še ves čas me je provociral,« je povedal v svoj zagovor, a domnevnih provokacij ni znal podrobneje opisati, saj pravi, da je vsega preveč. Med zamerami do svaka je omenil tudi svoje bivanje v psihiatrični bolnišnici, kamor so ga odpeljali po enem od incidentov, ko je po domači hiši razbijal z mačeto. »Policisti so me zbudili, ko sem šel po dogodku spat, in me odpeljali v Begunje, kjer sem bil tri tedne,« je opisal.