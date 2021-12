Izvor in začetek vseh mahinacij in nezakonitosti pa je prodaja orožja v devetdesetih letih v sosednjo Hrvaško in tudi Bosno. Zaradi tega nas imajo Hrvati v šahu, vedno takrat, ko Janša postane predsednik vlade. Očitno imajo naši sosedje nekaj v rokah, sicer naš veliki »domoljub« ne bi tako popuščal. Lahko se spomnimo samo nekaj največjih daril Hrvatom: odstop od mejnega sporazuma Drnovšek-Račan na Bledu 2007, podpis sporazuma o Ljubljanski banki v Mokricah 2013, najnovejše soglasje Slovenije za vstop Hrvaške v schengensko območje in še mnogo drugih.

Takšno ravnanje Slovenijo zelo veliko stane. Na eni strani izgubljamo suverenost, kot je to v primeru mejnega vprašanja, po drugi strani pa izgubljamo stotine milijonov, kot je to v primeru Ljubljanske banke, ko so nas Hrvati pričakovano prevarali, čeprav je Janša podpisal tak sporazum.

V tej rubriki ni prostora, da bi navedli še mnogo drugih nezakonitih in škodljivih rabot Janše oziroma SDS. Mogoče lahko omenimo samo nekatere. TEŠ 6 je začela Janševa vlada leta 2008, ko naj podpisnik pogodbe z Alstomom ne bi razumel angleškega teksta pogodbe, pa jo je vseeno podpisal. Patria se s strani SDS prikazuje kot politični proces, čeprav je pri popolnoma enakih dokazih bil v sosednji Avstriji pravnomočno obsojen dajalec podkupnine Wolfgang Riedl. Pri nas pa je ta postopek zaradi zrežiranih mahinacij in procesnih »napak« zastaral.

Vse zgodbe v povezavi z Janšo nimajo sodnega epiloga, čeprav dokazi kar kričijo. Vedno se nekaj zgodi, da se zadeve ustavijo ali pa zastarajo. Če pa kljub vsemu pogledamo, kje tičijo glavni in izvorni razlogi za takšno stanje, lahko z gotovostjo ugotovimo, da je to mati vseh afer, prodaja orožja. Takrat je spise znana tožilka zalagala in so se starali v predalih tožilstva. Res pa je bila ta gospa kasneje bogato nagrajena od Janše, tako kot mnogi drugi pomagači pri neštetih podobnih aferah.

Kot državljan pa protestiram, da mi je predsednik vlade na domači naslov poslal osebno pismo in mi pri tem še voščil blagoslovljeni božič. S kakšno pravico si ta človek upa vstopati v moj intimni prostor? Upam, da ta moj komentar ne bo imel posledic, ker imajo sedaj SDS in njihovi pomagači moj domači naslov.

Gorazd Cuznar, Črnomelj