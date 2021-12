Hej, zrak je čist!

Konec novembra je v ljubljanskih Vižmarjah izbruhnil strahovit požar, v katerem so med drugim gorele gume in plastika. Ljudem, ki so bili takrat v bližini na prostem, so svetovali temeljito večkratno tuširanje, zadrževanje doma, še nekaj dni je smrdelo po vsej Šiški. V okolici je bila v ozračju še več dni povečana prisotnost trdih delcev; drugih strupenih snovi pa meritve niso pokazale.