Kot so danes za STA povedali v Sparu Slovenija, pri izbiri dobaviteljev mesa in mesnih izdelkov namenjajo posebno pozornost trajnostnemu razvoju. »Stremimo k temu, da so živali deležne humane vzreje (optimalna oskrba, bivanjski prostor, kakovostna krma). Na to vseskozi opozarjamo tudi naše dobavitelje in jih pozivamo k rednem podajanju poročil o zagotavljanju ustreznega poteka delovnih procesov,« so zapisali.

Spar Slovenija ima od Košakov stalno v ponudbi dva izdelka svežega pakiranega mesa in nekaj mesnin. V trgovskem podjetju poudarjajo, da bodo dogajanje še naprej natančno spremljali in se bodo po prejemu odločbe s strani inšpekcije odločili o nadaljnjem sodelovanju s podjetjem Košaki TMI.

Vse ostale dobavitelje so medtem v Sparu pozvali k predložitvi poročil o delu v klavnicah, certifikatov in standardov.

V Hoferju, ki ima iz klavnice Košakov v prodaji meso v zelo omejenem obsegu, so dobavo izdelkov Košakov prekinili, dokler jim dobavitelj ne dokaže, da izpolnjuje vse njihove pogoje politike dobrobiti živali, so danes za STA povedali v trgovski družbi in dodali, da aktivno spremljajo razvoj dogodkov.

Hofer je vzpostavil tudi stik z izbranimi dobavitelji svežega mesa in jih seznanil z resnostjo tovrstnih ravnanj. Dobavitelje mesa so z uradnim dopisom tudi pozvali k preverbi stanja v lastnih proizvodnjah in spoštovanju pogodbenih določil, ki urejajo dotično področje, nadaljujejo pa tudi z rednim opravljanjem napovedanih in nenapovedanih obiskov proizvodnih obratov njihovih dobaviteljev.

V Hoferju so tudi izpostavili, da je umik in uničenje tovrstnih že proizvedenih izdelkov z vidika odgovornega ravnanja s hrano izredno problematično, saj so izdelki kakovostno povsem neoporečni. »Že proizvedenih izdelkov tako ne bomo uničili, s čimer izkazujemo etično in odgovorno ravnanje s proizvedeno hrano, saj na tem področju aktivno delujemo in osveščamo tudi naše kupce,« so še navedli.

Mercator in Lidl izdelkov Košakov ne prodajata, je danes pisal časnik Delo. STA medtem še čaka na informacijo iz Tuša.

Uprava za varno hrano je sicer inšpekcijski postopek uvedla po pregledu posnetka neustreznega ravnanja v mariborski klavnici podjetja Košaki TMI. Posnetke slabega ravnanja s prašiči in govedom iz mariborske klavnice Košaki TMI so 16. decembra objavili v društvu AETP (Animal Enterprise Transparency Project). Kot so pojasnili, mesarji na klavni liniji domače živali tepejo, nanje kričijo in jih zbadajo z električnimi palicami.

V mariborski tovarni mesnih izdelkov Košaki so po tem poudarili, da so predani kakovosti in skrbi za potrošnika ter da se del te predanosti nanaša tudi na spoštovanje in ustrezno ravnanje z živalmi. Ob objavi posnetkov so obžalovali, da pri tem niso »vedno v celoti uspešni«.