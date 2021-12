Mikaela Shiffrin je osvojila še drugo veleslalomsko zmago v tej sezoni. Slavila je tudi na slalomu v Killingtonu. Od 23. oktobra se je sedmič uvrstila na oder za zmagovalke. Z zmago je znova prevzela mesto vodilne v skupnem seštevku, po dveh veleslalomih pa vodi tudi v posebnem seštevku discipline.

Šestindvajsetletnica je vpisala 14. veleslalomsko zmago v svetovnem pokalu, s čimer je postala del smučark oz. smučarjev, ki so v svojih karierah osvojili 14 veleslalomskih zmag, med njimi je tudi Slovenka Tina Maze. Skupno je to bila že 72. zmaga ameriške zvezdnice belega cirkusa. Največ jih ima Šved Ingemar Stenmark 86, med njimi 46 veleslalomskih. Med ženskami sta po številu veleslalomskih zmag pred Američanko le Švicarka Vreni Schneider z 20. in Annemarie Moser-Pröll s 16. zmagami.