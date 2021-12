Kot je Mitja Čander še zapisal v odstopni izjavi, ki jo je ministru za kulturo posredoval konec novembra, je bila Jak aprila lani, ko je bil imenovan, »v najhujši krizi dotlej, govorilo se je celo o ukinitvi«.

Od takrat do danes je po njegovih besedah dobila »novo in stabilno vodstvo z jasno vizijo, po rezih pred desetletjem in nato dolgotrajni stagnaciji so se znatno povečala proračunska sredstva za podporo različnim programom in projektom na področju knjige, priprave na slovensko gostovanje v Frankfurtu - od imenovanja kuratorjev do podpisa kohezijske pogodbe - so se konkretizirale, zagotovila se je večja pluralnost pri odločanju strokovnih komisij, opravila se je revizija poslovanja itd.«

Čander: Jak je danes stabilna institucija

Jak je danes »stabilna institucija in v relativno dobri kondiciji in po mojem mnenju vsekakor kos nalogam, ki opredeljujejo njeno poslanstvo. V vsem času od imenovanja sem se trudil, da bi po najboljših močeh prispeval k urejanju razmer,« je v odstopni izjavi zapisal Čander.

Čander je bil za člana sveta Jaka imenovan junija 2020. Vlada je namreč tedaj razrešila predsednika sveta agencije Slavka Pregla in članico sveta Vesno Horžen. Glede Pregla in Vesne Horžen so na ministrstvu za kulturo ob razrešitvi zapisali: »Razrešena sta pri izvajanju svojih navodil ravnala pristransko in v nasprotju z načelom dobrega gospodarja, kar je razlog za odstavitev v skladu s 23. členom zakona o javnih agencijah.« Namesto razrešenih članov sta bila imenovana Čander in Mateja Komel Snoj, in sicer za mandat do oktobra 2023.

Mitja Čander je bil tedaj v svet Jaka imenovan že drugič. Za STA je poudaril, da je bil enkrat imenovan pod levosredinsko vlado, tokrat pod desnosredinsko. »Vsekakor pa ocenjujem, da so me obakrat povabili zaradi mojih strokovnih referenc. Nenazadnje 25 let delujem na področju založništva,« je povedal.