Shiffrinovi se nasmiha še druga veleslalomska zmaga v tej sezoni in skupno 14. v svetovnem pokalu, s čimer bi pristala v družbi sedmih smučark oz. smučarjev, ki so v svojih karierah osvojili 14 veleslalomskih zmag, med njimi je tudi Slovenka Tina Maze. Skupno bi to bila že kar 72. zmaga ameriške zvezdnice belega cirkusa.

Danes je v Courchevelu na sporedu komaj drugi ženski veleslalom v sezoni 2021/22 svetovnega pokala. Veleslalom, ki bi moral biti v Killingtonu v ZDA, je odpadel. Tega bodo skušali v Courchevelu izpeljati v sredo.

Prvi slovenski nastop je bil že pri številki 2. Nosila jo je Meta Hrovat, ki pa je vožnjo končala v zgornjem delu proge, zdrsnila je in ni ujela naslednjih vrat. Hrovatova je sezono pred dvema mesecema odprla s šestim mestom na ledeniku Rettenbach nad Söldnom.

Bucikova je startala kot 20. ter si z zaostankom 2,53 sekunde, kar je zadoščalo za 14. čas, zagotovila še en nastop. V Söldnu je finalni nastop zgrešila za pičle tri stotinke sekunde.