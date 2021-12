Medtem ko bodo božično-novoletni prazniki za tiste Avstrijce, ki izpolnjujejo pogoj PC, malo bolj sproščeni, kot so bili zadnji tedni, bodo morali ostali še vsaj deset dni ostati bolj ali manj doma, ven bodo - z izjemo štirih prazničnih dni - smeli le z nujnim razlogom, kot so nakup dnevnih potrebščin, odhod v službo in obisk pri zdravniku ter rekreacija.

Oboje predvideva nov protikoronski odlok, za katerega je v ponedeljek popoldne v posebnem odboru parlamenta na Dunaju glasovala večina poslancev. Za so bili poslanci koalicijskih ljudske stranke (ÖVP) in Zelenih, pa tudi opozicijskih socialdemokratov (SPÖ). Zaprtje je bilo treba podaljšati, ker se lahko v skladu z zakonom vsakič odredi za največ deset dni.

Od 24. do 26. decembra ter nato še 31. decembra bo v Avstriji tako dovoljeno zbiranje do deset ljudi iz različnih gospodinjstev, vključno z otroki, tudi če ti ne izpolnjujejo pogoja PC. Če vsi izpolnjujejo ta pogoj, se bo smelo zbrati do 25 ljudi.

Na omenjene dni bo za necepljene odpravljena splošna prepoved odhoda z doma. Lokali, hoteli, nenujne trgovine in podobno ostajajo medtem tudi za praznike odprti le za cepljene in prebolele. Na silvestrovo bodo lahko lokali - vsaj glede na zvezna pravila, posamezne dežele lahko odločijo drugače - ostali odprti dlje in se jim ne bo treba zapreti do 23. ure kot običajno.

Minister za zdravje Wolfgang Mückstein je pred poslanci v ponedeljek poudaril, da si to lahko privoščijo, saj sta najprej tritedensko zaprtje za vse in nato nadaljevanje zaprtja za osebe brez pogoja PC v minulih desetih dneh prinesla rezultate. Kljub temu je pozval k previdnosti in spoštovanju zajezitvenih ukrepov.