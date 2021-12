Predvsem ponekod na Primorskem in Notranjskem bodo popoldne in zvečer rahle padavine, v višjih legah severne Primorske in na Notranjskem kot rahel sneg. Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 2, na Goriškem in ob morju okoli 6 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, marsikje v osrednji Sloveniji pa po nižinah večji del dneva oblačno ali megleno. Jutranje temperature bodo v severnih krajih od -9 do -5, drugod od -4 do 0, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od -2 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 8 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo pretežno oblačno, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. V petek bo na severovzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. V zahodni ter delu južne in osrednje Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in Alpami je območje visokega zračnega tlaka. Nad severnim Sredozemljem se v spodnjih plasteh ozračja zadržuje dokaj hladen in vlažen zrak, ki bo danes popoldne in zvečer nekoliko vplival tudi na vreme pri nas.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v sredo bo v krajih severno od nas pretežno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno in ponekod po nižinah megleno.

Biovreme: Danes in v sredo bodo vremensko najbolj občutljivi imeli manjše z vremenom povezane težave.