Fafangel je povedal, da je omikron kriv za porast okužb po vsem svetu in da je v ZDA v enem tednu delež omikrona med analiziranimi okužbami poskočil z 12 na 72 odstotkov.

Od danes zjutraj imamo potrjene primere omikrona v vseh slovenskih regijah, razen goriške. Pa tudi v goriški regiji zaznavamo porast števila primerov, tako da je po vsej verjetnosti tudi že tam. V naslednjih dneh bomo zaznali omikron tudi tam.

Povedal je tudi, da imamo lokalne prenose omikrona. Gre torej za primere okuženih, ki niso nikamor potovali in niso bili v stiku z osebami, ki so kam potovali. Epidemiološko to pomeni, da je je v Sloveniji trenutno vsaka okužba z virusa sars-cov-2 okužba z omikron različico. »Od tukaj naprej moramo ukrepati in videti, kaj lahko pravzaprav naredimo,« je še povedal Fafangel.

»Kaj vemo in kaj ne vemo o virusu, to je tisto izhodišče, ki nam bo pomagalo naprej,« je nadaljeval. »Virus je bolj prenosljiv, to je gotovo. Vemo, da nobena država ne bo uspela ustaviti širjenja, lahko pa omejih število okužb, kar je zelo relevantno v stanju zdravstva v Sloveniji, ki je že preobremenjeno. Ne vemo točno, kaj se dogaja okoli hospitalizacij in smrti v povezavi z omikronom. Nekaj nakazuje, da bi lahko bil blažji. Vsi si želimo, da bi bilo to res, ampak staviti na to brez dobrih podatkov je kockanje, ki si ga ne moremo privoščiti.«

Fafangel pozval k cepljenju in upoštevanju preventivnih ukrepov Fafangel je nato pojasnil, da je iz epidemiološkega stališča različica, ki je bistveno bolj nalezljiva, četudi bi se izkazalo, da je blažja, zaradi danosti velikih številk običajno hujša. »Glede splošnega bremena na zdravje prebivalstva in pritiska, ki ga izvaja na zdravstveni sistem, je hujša od bolezni, ki bi bila nekoliko hujša ali bolj smrtna,« je pojasnil in dodal, da je visoka nalezljivost omikrona zaskrbljujoč podatek. Kot glaven ukrep za preprečevanje širjenja tudi različice omikron je Fafangel ponovno izpostavil cepljenje in poživitvene odmerke. »Kaže se, da je zaščita, zlasti pri starejši populaciji, po osnovnem cepljenju nekoliko pada. Poživitveni odmerek poverne to zaščito,« je še povedal. Poživitveni odmerek priporoča sicer celi populaciji nad 18. let starosti. Hkrati je izpostavil, da cepljenje ne bo dovolj in se je treba držati tudi drugih preventivnih ukrepov. Od odgovornega druženja do samotestiranja. »Samo cepljenje nas ne bo pripeljalo čez ta val, potrebujemo celotno paleto javnozdravstenih ukrepov, ki jih dobro poznamo,« je dodal.