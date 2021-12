Zorana Jankovića tokrat ni med osumljenci

V hišnih preiskavah pri družini Janković in z njo povezanih osebah naj bi kriminalisti iskali dokaze o oškodovanju gospodarske družbe in pranju denarja. Župan Janković preiskave povezuje z bližajočimi se volitvami, informacije policije pa nakazujejo na to, da je preiskava najverjetneje povezana z Electinimi družbami.