Portal Necenzurirano.si navaja, da naj bi bil postopek povezan z domnevno zlorabo sredstev EU. Portal N1 medtem neuradno navaja, da so preiskave povezane z enim od podjetij iz skupine Electa in nepravilnostmi v zvezi s postopki insolventnosti oziroma tem, kako so osumljene osebe insolventnost reševale.

Neuradno po navedbah portala Siol poteka 11 hišnih preiskav pri petih fizičnih in pravnih osebah. Preiskava pri ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću se je po poročanju portala Siol zaključila ob 9.30. Med preiskovanci so ob Jankoviću menda tudi njegova žena Mija Janković, sin Damijan Janković z ženo Ursulo Gawish, Gregor Marolt in poslovnež Jan Bec. Portal 24ur medtem dodaja, da so preiskovalci obiskali tudi drugega sina ljubljanskega župana, Jureta Jankovića.

Z Generalne policijske uprave so nam potrdili, da preiskovalci NPU danes opravljajo hišne preiskave na območju Ljubljane, nam pa zaradi varstva osebnih podatkov niso mogli potrditi, pri katerih konkretnih fizičnih osebah potekajo.

»V hišnih preiskavah, ki se izvajajo v zasebnih in poslovnih prostorih, zbirajo obvestila in iščejo dokaze zaradi suma kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete,« so nam še povedali in dodali: »Današnje hišne preiskave so del dve leti trajajočega predkazenskega postopka, ki ga usmerja Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije.« Več informacij bodo posredovali v nadaljevanju dneva.