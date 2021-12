Njegova družina je za medijsko hišo NOS dejala, da je 90-letni Paping umrl po kratkem boju z boleznijo, več podrobnosti pa ni razkrila.

Paping je vsesplošno občudovanje na Nizozemskem požel 18. januarja 1963, ko je slavil na mitski drsalni preizkušnji, imenovani Elfstedentocht, ki prek zamrznjenih kanalov povezuje enajst nizozemskih mest.

Preizkušnja leta 1963 sicer velja za najbolj peklensko v zgodovini, od tod tudi vzdevek »pekel leta 63«. Na skoraj 200 km dolgi dirki po ledenih kanalih so vladale nemogoče razmere, temperatura se je tisti dan spustila tudi do -18 stopinj Celzija.

Paping je za zmago na prestižni drsalni preizkušnji potreboval 10 ur, 59 minut in 22 sekund. Dirko je takrat končalo vsega 69 od 9292 tekmovalcev. »Za nagrado je takrat novi junak nizozemske javnosti prejel dve sezonski vstopnici za drsališče v Deventerju ter srebrno škatlico za cigarete. Predvsem pa je pridobil večno slavo,« so v prispevku zapisali pri NOS.

»Moje življenje se je tistega dne obrnilo na glavo. Vsi so želeli govoriti z mano, še dandanes je tako,« je v začetku leta ob 90. rojstnem dnevu dejal Paping.

Po letu 1963 so le še trikrat izvedli Elfstedentocht, in sicer 1985, 1986 in 1997. Zatem zaradi toplih razmer, ki bi onemogočile zamrznitev 200 km kanalov, prireditve ni bilo več. Mnogi se na Nizozemskem bojijo, da nikoli več ne bodo videli drsalcev na kanalih med 11 nizozemskimi mesti. Od leta 1909 so organizirali le 15 dirk.

Tisti, ki končajo preizkušnjo, dobijo posebno nagrado, in sicer križ 11 mest, ki ga nosijo tudi nizozemski vojaki na svojih uniformah.

Rekord preizkušnje drži dvakratni zmagovalec Evert van Benthem, zdaj 63-letni Nizozemec, ki je leta 1985 traso zmogel v šestih urah in 47 minutah.