Proti razrešitvi ministra so glasovali poslanci koalicijskih strank SDS, SMC in NSi. Odhod ministra pa so podprli poslanci LMŠ, SD, Levice, SAB, NeP in Ivan Hršak iz DeSUS. Robert Polnar se je vzdržal. V DeSUS so sicer napovedali, da se bodo glede podpore interpelaciji odločili tekom razprave. Poslancev SNS in narodnih skupnosti ob glasovanju ni bilo v dvorani.

Očitki predvsem na račun prekomerne uporabe represivnih sredstev policije na protestih in kadrovanja v policiji Ministru so predlagatelji v več kot 16-urni razpravi očitali prekomerno uporabo represivnih sredstev policije na protestih v Ljubljani, predvsem tistem 5. oktobra, in kadrovanje v policiji. Po prepričanju predlagateljev je namreč Hojs s svojo držo pripravljen narediti vse, da si podredi policijo. Ministru so očitali tudi sum opustitve dolžnega ravnanja, ker ni storil ničesar, ko je izvedel za obstoj posnetka pogovora ministra Andreja Vizjaka s poslovnežem Bojanom Petanom, pa tudi neprimerno komuniciranje na družbenih omrežjih. Nik Prebil (LMŠ) je v sklepnem delu razprave Hojsu očital neprimerno in žaljivo komunikacijo ter sprejemanje neustavnih odlokov. "Imate ignorantski in ponižujoč odnos do vseh, ki se z vami ne strinjajo," je dejal ministru. Hojs je na seji zavrnil vse očitke iz interpelacije o njegovem delu. S politizacijo policije se, kot je zatrdil, ni nikoli ukvarjal, pač pa je policistom zagotavljal boljše pogoje za delo. Spregovoril je tudi o očitkih glede vladanja z odloki. Vlada je po njegovih besedah stremela k temu, da omeji število žrtev novega koronavirusa, pri čemer je prepričan, da so število žrtev zmanjšali za stotine. Opoziciji je ob tem očital, da je ves čas rušila napore vlade za zajezitev širjenja koronavirusa, tudi za ceno žrtev. Dotaknil se je tudi protestov 5. oktobra in ocenil, da je policija svoje delo tedaj izpeljala izjemno odgovorno in profesionalno.

Hojs: Opozicija je izključevalna in je »sama prispevala k dogajanju na ulicah« V sklepnem delu razprave je bil ponovno kritičen do opozicije, ki da je izključevalna. Po njegovem mnenju je sama prispevala k »dogajanju na ulicah«. Koalicijski poslanci so Hojsa v svojih razpravah podprli. Med drugim so dejali, da opozicija epidemiološke ukrepe izkorišča za lastne potrebe ter da je tudi sama odgovorna, da je morala policija ukrepati na protestih. V javnosti pa je med razpravo odmevala Hojsova poteza, ko si je med razpravo Violete Tomić iz Levice privoščil malico. Podpredsednica DZ Tina Heferle (LMŠ), ki je takrat vodila sejo, je Hojsa opozorila, da je jesti v dvorani DZ neprimerno. »V dvorani se ne je in niste v kinu,« je dejala in ga prosila, naj si nadene masko. Minister je nato zapustil dvorano. Za N1 je nato pojasnil, da je dal v usta nekaj arašidov in da so mu rekli, da se to ne spodobi. Po njegovi oceni je bolj spodobno, »da poješ nekaj arašidov in v živo spremljaš poslance, kot pa da zapustiš dvorano«.