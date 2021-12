Zunanji minister Anže Logar je ameriškemu kolegu Antonyju Blinknu na včerajšnjem srečanju v Washingtonu v okviru strateškega dialoga med državama predstavil predvidene aktivnosti Slovenije ob njeni nedavno najavljeni kandidaturi za nestalno članico varnostnega sveta v obdobju 2024–2025 ter po pogovoru dejal, da je odločitev ZDA, ali bodo podprle Slovenijo ali Belorusijo kot zaenkrat edino preostalo kandidatko za vzhodnoevropski sedež, verjetno jasna. Ta tema je bila očitno visoko tudi na Blinknovi agendi, saj jo je v svoji izjavi pred srečanjem z Logarjem omenil kot prvo med predvidenimi za pogovor, nato pa še Ukrajino in Rusijo ter zahodni Balkan.

Uradni Minsk je tik pred najavo slovenske kandidature sporočil, da je za vzhodnoevropski sedež v mandatu 2024–2025 doslej kandidiral edini, in to že od leta 2007, in da po gentlemanskem dogovoru ne bi smelo prihajati do protikandidatur znotraj skupine (kar sicer ni pravilo), da pa bo Zahod morda našel »lutko«, da s svojo kandidaturo ovira belorusko izvolitev. Logar je na te očitke in trditve, da za slovensko kandidaturo stojijo ZDA, ker nočejo beloruske izvolitve, dejal, da je Slovenija – ki je bila članica varnostnega sveta v mandatu 1998–1999 – že dokazala, da uspešno zagovarja načela iz temeljne listine OZN, in da kandidira zato, da »bo skupaj z drugimi državami za mizo, ko se bo odločalo o svetovnem miru«. Dejal je, da računa na podporo Sloveniji kot državi, ki zastopa vladavino prava, temeljne človekove pravice in je aktivna v multilateralizmu.

Okrepitev stikov Odkar sta državi v času prejšnje administracije Donalda Trumpa ustanovili mehanizem strateškega dialoga, je bilo to tretje dvostransko srečanje med zunanjima ministroma ZDA in Slovenije, kar je znaten pospešek dialoga glede na relativno mrtvilo na tej ravni v času prejšnjih vlad. Dialog se bo prihodnje leto nadaljeval. Logar je dejal, da bo v začetku prihodnjega leta Slovenijo obiskala delegacija ameriške vlade, v drugi polovici leta pa bo Slovenija vrnila obisk. Logar je dodal, da na te odnose ne bi smelo vplivati, katera vlada je na oblasti, saj da so dobri odnosi z ZDA v nacionalnem interesu Slovenije. Med temami pogovorov je bil tudi zahodni Balkan, še posebej napori, da bi Severna Makedonija in Albanija začeli pristopne pogovore z EU, ki jih blokira Bolgarija. Oba sta izpostavila tudi zaskrbljenost nad položajem v Bosni in Hercegovini, je sporočilo zunanje ministrstvo. Logar je dejal, da EU in ZDA skupaj skrbijo za napredek regije na poti v EU. Beseda je tekla še o energetski in kibernetski varnosti ter o dogajanju na rusko-ukrajinski meji. ba, sta