Vložena prva tožba države zoper organizatorja protesta

Državno odvetništvo je popustilo pod pritiskom vlade Janeza Janše in vložilo prvo tožbo zoper domnevnega organizatorja protestov. To naj bi bil petkov protestnik Jaša Jenull. Policija in MNZ trdita, da neprijavljeni protesti povzročajo policiji škodo. Vlada s finančnimi grožnjami zastrašuje protestnike, opozarja Jenull.