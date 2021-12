Dve tretji mesti Anamarije Lampič v posamični konkurenci in z Evo Urevc v ekipni tekmi sta bili najodmevnejši uvrstitvi slovenske reprezentance na sprinterskih tekmah za svetovni pokal v smučarskem teku v Dresdnu. V prejšnjih letih je bilo glavno mesto Saške zelo uspešno za slovensko tekaško reprezentanco, saj je Anamarija Lampič bila enkrat druga (2019) in dvakrat tretja (2020, 2021), letos in predlani pa je bila z Evo Urevc obakrat tretja v ekipni tekmi. Če k temu dodamo še šesto mesto Urevčeve na sobotni posamični tekmi, ko je imela celo najboljši čas kvalifikacij, ter 21. mesto Vilija Črva – zanj so bile to prve točke za svetovni pokal – je toliko bolj razumljivo, zakaj je bilo tokratno slovo od Dresdna z nekoliko grenkim priokusom.

»Tekme v Dresdnu so specifične, žal tokrat zadnjič. Če ste spremljali po televiziji, ste videli, da sneg pripeljejo dva dni pred tekmovanjem. Glede na vreme mislim, da ga bodo imeli še za dva dni in nič več. Vendar smo se na to v teh letih navadili. Glede na uspehe mislim, da smo našli prave občutke in nastavitve,« se je glavni trener Nejc Brodar na novinarski konferenci v prostorih novega zlatega pokrovitelja slovenske reprezentance v teku na smučeh (Medis) nekoliko z nostalgijo spominjal tekem v Dresdnu.

Časa za nostalgijo ni, kajti pred slovensko reprezentanco so že novi izzivi. Pred vrati je novoletna turneja, ki se bo začela s sprintom v Lenzerheideju. »V Švico bomo odpotovali v nedeljo. V ženski konkurenci bo ob Anamariji Lampič in Evi Urevc nastopila še Anja Mandeljc, ki je bila v Dresdnu zelo blizu točk svetovnega pokala. V moški se bo Viliju Črvu in Mihi Šimencu pridružil Miha Ličef, ki je minuli konec tedna zelo dobro nastopil na celinskem pokalu, medtem ko jo bo Janez Lampič izpustil in se bo posvetil treningu,« je izbor pojasnil Brodar.

Že nekaj sezon je po slovesu Petre Majdič prvo ime slovenskega teka na smučeh Anamarija Lampič, ki je v Dresdnu prišla do svojih enajstih zmagovalnih stopničk, še tri pa ima z Evo Urevc v ekipnem sprintu. Začetek sezone zanjo ni bil najboljši, čeprav daleč od tega, da bi bil slab. Pred desetimi dnevi je v Davosu osvojila tretje mesto, uspeh pa ponovila še v Dresdnu.

»Vsako leto sezono začnem malce z rezervo, sploh pa letos, ko so na sporedu olimpijske igre in sem se osredotočila le na to, da bom prav tam na najvišji ravni. Nekaj vrhunskih rezultatov je že bilo, a sama imam še višje cilje. Pomembno je, da se forma stopnjuje, in upam, da bo tako do Pekinga. Letos sem dala več poudarka prosti tehniki, kar se že opazi. Na razdalji ni slabo, so pa tam še velike rezerve. Na letošnjem Tour de Skiju sta dva sprinta, ob Lenzerheideju še v Oberstdorfu, in nanju bom tudi najbolj osredotočena, v vsakem primeru pa se želim povzpeti na sloviti Alpe Cermis,« je povedala 26-letna tekačica na smučeh iz Valburge.

Po novoletni turneji bo odšla na višinske priprave, s katerih se bo vrnila neposredno v Planico, kjer bosta tekmi za svetovni pokal 22. in 23. januarja. »V Planici verjetno še ne bom v najboljši formi in upam, da bodo to domači gledalci razumeli. Tudi v Planici se bom predvsem osredotočila na sprint,« je pojasnila Lampičeva.

Manj razlogov za zadovoljstvo sta na uvodnih tekmah svetovnega pokala imela Miha Šimenc in Janez Lampič, ki se na nobeni sprinterski preizkušnji nista prebila skozi kvalifikacije. »Ni se mi še poklopilo. Želja je bila prevelika, vedno mi nekaj zmanjka. Upam, da se čez praznike umirim, sestavim misli in grem potem svež ter umirjen naprej,« je želja Miha Šimenca. »Skušal bom najti pravo formo, a me ovira stara poškodba gležnja. Najprej bom moral urediti to, potem bomo pa videli, kako naprej,« pa je še nekoliko v negotovosti Janez Lampič.

Brodar je dodal, da imajo trenutno pot v Peking zagotovljeno Anamarija Lampič, Eva Urevc in Vili Črv.