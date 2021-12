Na pogorišču Mesnin dežele Kranjske nastaja logistični center

Na Agrokombinatski 63 v ljubljanskem Zalogu, kjer so 137 let kraljevale Mesnine dežele Kranjske, so od nekoč mogočnega predelovalca mesa ostali le zarjavela tovarniška tabla ter kupi ruševin in zemlje. Zdaj tam nastaja logistični center.